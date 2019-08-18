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TEM'de otobüs kamyona arkadan çarptı, 37 yaralı var

TEM Düzce - Bolu il sınırında, yolcu otobüsü önde giden kamyonun arkasına çarptı. Kazada 37 yolcu yaralandı..

TEM'de otobüs kamyona arkadan çarptı, 37 yaralı var

TEM Düzce - Bolu il sınırında, yolcu otobüsü önde giden kamyonun arkasına çarptı. Kazada 37 yolcu yaralandı..

18 Ağustos 2019 Pazar 02:27
TEM'de otobüs kamyona arkadan çarptı, 37 yaralı var

TEM'de otobüs kamyona arkadan çarptı, 37 yaralı var



Gece yarısı TEM otoyolunda meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. 37 kişinin yaralandığı kazada otobüs içinde sıkışan 2 muavin güçlükle çıkarıldı.

Düzce’de, TEM Otoyolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR'a çarpması sonucunda meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan şoför ve 2 muavin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı...

Kaza, TEM Otoyolu Düzce-Bolu il sınırı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmekte olan Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza bölgesine Düzce ve Bolu’dan çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevkedildi. Kazada, otobüste yaralanan 34 yolcu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

ŞOFÖR VE 2 MUAVİN İÇİN SEFERBER OLUNDU

TIR'a çarptıktan sonra ön kısmı hurdaya dönen otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan 2 muavin araçta sıkıştı. Düze ve Bolu’dan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak tedavileri için ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin kurtarma çalışmalarının sona ermesi ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TemBoluDüzceTrafik Kazası
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