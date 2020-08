Tepeören'e ait görüntüler kurgulanarak çekildi

İBB, uzman veteriner kadrosu ile sokak hayvanlarına en iyi koşullarda bakmak için yedi gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Her misafirin yaş, cins ve sağlık durumunu gözeterek, kendilerine en uygun alanlarda tutuyor ve gerekli bakımı sağlıyor. İBB’nin merkezlerinden, dünyanın ikinci büyük bakımevi olma özelliği taşıyan Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi, sadece 2019’da 45 bin 054 muayene ve tedavi, 23 bin 299 aşılama, 21bin 744 mikroçipleme ve 8 bin 406 kısırlaştırma gerçekleştirdi. İBB, son günlerde sosyal medya dolaşıma sokulan Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ne ait görüntülerle ilgili Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü eliyle inceleme başlattı. İnceleme sonrası, “toplu ölüm” olarak gösterilen videonun, merkezde çalışan bir personel tarafından kurgulanarak çekildiği sonucuna ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının bakımını; dünyanın en büyük, modern ve hijyenik bakımevlerinde sağlıyor. Uzman veteriner hekimler eşliğinde hayvanların aşılama, kısırlaştırma, muayene, tedavi, bakım ve beslenmesi gerçekleştiriliyor. Pendik’te bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde çekilen ve “toplu ölüm” vakası olarak gösterilen video ilgili İBB, açıklama yaptı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler sonrası hızla inceleme başlatan Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, videonun bakımevinde çalışan bir kişi tarafından çekildiğini tespit etti. Hiçbir şartta yerlere atılarak kontrolsüz bir şekilde defin işlemi gerçekleşmeyen müdürlük, yaptığı incelemede hayatını kaybeden hayvanların kurgulanarak bir arada gösterildiği sonucuna ulaştı. Her türlü çabaya rağmen kurtaramadıkları canlıların kurgulanarak gösterilmesinden büyük üzüntü duyan İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kötü niyetli çalışanın işine geçmişte son verdi. Haftanın yedi günü Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nin 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini anımsatan İBB’nin açıklaması şu şekilde:

CAN DOSTLARI 7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

“7 gün 24 saat esasında çalışan veteriner hekimlerimiz ve destek personelimizin özverisiyle can dostlarımıza hizmet veren bakımevimiz, şehrimizin dört bir yanından ağır yaralı sahipsiz hayvanlara acil tıbbi müdahaleleri kesintisiz gerçekleştirmekte, bulaşıcı hastalık geçiren dostlarımıza yatılı tedavi sağlamaktadır. Sadece Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde, acil müdahale ihtiyacı için kabul ettiğimiz sahipsiz hayvan sayısı her bir gece yaklaşık kırkı bulmaktadır.

VİCDANİ TEPKİYİ YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ

Hayat kurtarmak için verdiğimiz mücadelede, yapılan müdahalelere rağmen bazı hayvanlarımızın kurtarılamaması, bu çabayı gösterenler olarak bizi de derinden üzen hayatın olağan akışıdır.Videoya gösterilen vicdani tepkiyi yürekten paylaşıyoruz. Korumamıza aldığımız sokak hayvanlarında tedavinin sonuç vermemesi ve can kaybı durumunda, son muayene veteriner hekimimiz tarafından muayene masasında gerçekleşir, mikroçip numaraları teyit edilir ve onaylanmasının ardından defin işlemi başlar. Vefat sonrası işlemler hiçbir şekilde yerde ve iptidai şartlarda yapılmamaktadır.

KURUMU KARALAMA AMACIYLA VİDEO KURGULANDI

Videoda görülen durum, kamu vicdanından faydalanmak için, art niyetli bir personel tarafından tamamen kasıtlı oluşturulmuştur.Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde ölen sahipsiz ve aynı zamanda sahipli hayvanların gömü işleminin yapılması için gömü alanı bulunmakta, can kaybı durumunda, bizimle dostluklarını paylaşan, bizlere sığınan hayvanların bedenlerine de saygıyla yaklaşmaktayız. Son derece rahatsız edici bu görüntünün kurgulanması için can dostlarımızın bedenlerine yapılan saygısızlık bizim için de kabul edilemez. Sırf kurumu karalama amacıyla bu görüntünün düzenlenmesini, dünyayı paylaştığımız tüm canlılara verdiğimiz değer ve sevgiye yöneltilmiş, başlı başına büyük bir ayıp olarak görüyoruz. Her bir canlının hayatını kurtarmak için çabalayan taraf olarak kedilerimize yapılan bu saygısızlığa derinden üzülüyoruz.

KAPIMIZ TÜM HAYVANSEVERLERE AÇIK

Yapılan inceleme sonucunda, ilgili videonun disiplinsiz tutumu nedeniyle iş akdi sonlandırılan bir kısım personel tarafından kurgulanarak dolaşıma sokulduğu düşünülmektedir.

Dünyanın ikinci büyük, Anadolu yakasının en büyük bakımevi olma özelliği taşıyan ve sadece 2019 yılında 45 bin 054 muayene ve tedavi, 23 bin 299 aşılama, 21 bin 744 mikroçip uygulayarak kayıt altına alma ve 8 bin 406 kısırlaştırma yapılan Tepeören Bakımevi birimimiz haftanın 7 günü 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.Dilenen her zaman yerinde incelemek üzere kapımız tüm hayvansever vatandaşlarımıza açıktır.”

BAHÇELİ YAŞAM ALANI

İBB, ileri yaştaki köpeklerin barındığı alana ait dolaşımda olan bir diğer video için de şu açıklamayı yaptı:

“Bakım altındaki dostumuza ait görüntünün olduğu alan, ‘Bahçeli Yaşam Alanı’ olarak isimlendirilen bir tür barınma alanıdır. Bahçeli yaşam alanları ağırlıklı olarak engelli (ampute, görme yetisini yitirmiş vb.) veya geriatrik (ileri yaşlı) olma gibi durumları nedeniyle dış ortamda yaşayamayacak derecede mağdur hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı alanlardır. Ayrıca bahçeli yaşam alanlarında halk arasında ‘Uyuz’ olarak bilinen ve tedavisi için uzun süre gereken deri hastalıklı hayvanların barınma ve tedavileri de diğer hayvanlardan ayrı olarak sağlanmaktadır.

Bahçeli yaşam alanlarına alınan hayvanların birbirleriyle genel uyumu gözetilmekte, beslenme ihtiyaçları aksatılmadan karşılanmakta ve günlük olarak kontrolleri yapılmaktadır. Bununla birlikte; hayvanlar arasında gelişen agresif davranışlar sonucu nadir olarak saldırı durumu görülebilmekte ve müdahale edilemediği takdirde istenmeyen şekilde yaralanma ve ölüm hali gelişebilmektedir.

Bahse konu agresif özellik gösteren hayvanlar fark edilir edilmez, hayvanın barındığı bölüm değiştirilerek uygun alana alınmaktadır.”