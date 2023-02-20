Üniversiteleri kapattılar, Kuran kurslarını açtılar



Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda barınan yüzbinlerce üniversite öğrencisini belirsizliğin içinde bırakan, üniversiteleri deprem gerekçesiyle kapatan AKP, vakıflara bağlı yurtlar ile kendi kontrolündeki binlerce barınma merkezini boş bırakmayı tercih etti. Üniversitelerin ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken büyük şehirlerde kiraladığı evlerde kalan öğrenciler şimdide vicdansız ev sahiplerinin kira artışı talebiyle karşı karşıya.

Kriz yönetiminde başarısız olan iktidar, depremzedeleri yerleştirmek için KYK yurtlarını boşalttı. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Gençler bilimden uzaklaştırıldı. Diyanet ise deprem bölgesi hariç tüm yatılı Kuran kurslarında yarın yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Eğitimciler, kararı “Gençler, yetersizliklerini konuşmasın, soru sormasın istiyorlar. Karar politik” diye eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversiteleri uzaktan eğitime geçirip yurtları boşaltan iktidar, aynı kararı yatılı Kuran kurslarına uygulamadı. Söz konusu kurslar, pazartesiden itibaren eğitim öğretime başlayacak.

Hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde eğitime ara verdi. MEB, aranın ardından eğitim öğretimin 20 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. YÖK ise bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağını açıkladı. KYK yurtları ise depremzedeler için boşaltıldı. Eğitimle ilgili kararlar tartışılırken, bir karar da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan (DİB) geldi.

"EĞİTİME BAŞLANACAK"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç tarafından il müftülüklerine “eğitim ve öğretime açılış” konulu yazı gönderildi. Yazıda, “Deprem bölgesi dışında kalan illerde yatılı ve gündüzlü tüm Kuran kurslarında 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başlanacak” denildi.

Depremden yoğun olarak etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’daki Kuran kurslarında tüm eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtilirken deprem bölgesindeki diğer 8 ilde ise 27 Şubat itibarıyla sadece hafızlık eğitimlerine yüz yüze veya çevrimiçi olarak başlanabileceği aktarıldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.