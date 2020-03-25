Ünlü medya patronunda korona şüphesi

Duayen gazeteci ve medya patronukorona virüs riski belirlendi..Ünlü medya patronu koronavirüs şüphesi ile gittiği özel bir hastanede gözetim altına alındı.Vatan Gazetesi’nin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu’da koronavirüs riski belirlendi. riski belirlendi.Medyaradar’ın medya kulislerinden ulaştığı bilgilere göre; Mutlu kendi isteği ile yattığı hastanede şu an yoğun bakım servisinde.Doktorlar koronavirüs belirtileri gösteren Mutlu’dan alınan örnekleri test amacıyla laboratuvara gönderdi.Sonuçların ise henüz çıkmadığı öğrenildi.

1977’de Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Zafer Mutlu, 1985 yılında girdiği Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin’in sağ kolu olmayı başardı. Hatta patron Bilgin, Sabah’ın yüzde 3,84’lük hissesini Mutlu’nun üzerine yaptı.2002 yılında Vatan’ı kurarak Bilgin’le yolları ayıran Mutlu, kuruluş sırasında birçok ünlü ismi de kadrosuna katmayı başardı.Zafer Mutlu, 2010 yılında da Mutlu Dergi Grubu’nu kurarak birçok popüler derginin yayınlarını gerçekleştirdi.