Yolsuzluktan el çektirildi, haberlere engel gelince göreve geri döndü
Hakkındaki 'Yolsuzluk' iddiaları gerekçesiyle nedeniyle görevden el çektidrilen Bağlar Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş görevine dönmeden önce hakkında çıkan haberlere engelle getirildi
Diyarbakır Milli Eğitim’de görevden alma ve atamalar devam ederken ilginç isimler görevlerine iade edildi.
3 YIL SONRA GÖREVE BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı, mahkemenin kararına uyarak Fikret Elaltuntaş’ı görevine iade etti. Elaltuntaş 3 yıl sonra görevine başladı.
ÖZER TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI
"Öğrenci taşıma ihale yolsuzluğuyla" ilgili çıkan haber üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin emriyle Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş görevden alındığı belirtilmişti.
ÖNCE HABERLERE ERİŞİM ENGELİ SONRA GÖREVE İADE
Elaltuntaş’ın iade edilmeden yaklaşık 1 ay önce bazı sitelerde yayımlanan "Diyarbakır’da taşımalı eğitimde 2 milyonluk vurgun" başlıklı haberlere erişim engeli getirildiği öğrenildi.