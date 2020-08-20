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8 asırlık Kız Köprüsü'ne restorasyon zulmü

Türkiye son yıllarda restorasyon skandallarının en çok konuşulduğu ülke haline geldi. Çevre ve tarih bilincinden yoksun şirketlerin neden olduğu yeni rezaletin merkezi Sivas Divriğ...

20 Ağustos 2020 Perşembe 08:17
8 asırlık Kız Köprüsü'ne restorasyon zulmü

8 asırlık Kız Köprüsü'ne restorasyon zulmü


Türkiye Galata Kulesi'nde yaşanan restorasyon skandalının sıcak tartışmasının ardından yeni onarım magandalığıyla sarsırldı. Sivas'ın Divriği ilçesindeki Mengücekliler döneminden kalma zerafetiyle dikkat çeken 800 yıllık Kız Köprüsü'nün restorasyonu sırasında, üzerine iş makinesi çıkarılması ve sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Sivas Valiliği'nce idari soruşturma başlatıldı. 


Sivas Divriği'de bulunan ve Mengücekliler döneminde yapıldığı düşünülen 800 yıllık tarihi Kız Köprüsü, Çaltı Çayı üzerinde bulunuyor. İpek Yolu güzergahında yer alan, 70 metre uzunluğunda olan, kesme ve moloz taştan yapılan köprünün, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

SKANDALLAR YILI OLDU 

Türkiye son yıllarda tarihi ve doğal eserlere çok sayıda tahribatın sahne olduğu ülke haline geldi. Gümüşhane'de doğa harikası Dipsiz Göl'ü AKP'ye yakınlığı ile bilinen isimlerin define uğruna önce suyunu boşaltması, ardından da hafriyatla doldurmasının üstünden birkaç ay geçmişti ki, Burdur'dan gelen haberle sarsıldık. Dünyanın üstüne titrediği Salda Gölü'ne dev kamyonlarla dalan, üstüne üstlük altın değerindeki kumlarının üstüne slikat serilmesi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan olmak üzere tüm kesimlerin tepkisine neden oldu.
Kastamonu Nasrullah Camii'ndeni restorasyon rezaleti vatandaşları çileden çıkarırken, tarihi Diyarbakır Surları'na yapılan balkon sosyal medyada alay konusu oldu. 
Aydında restore edilirken yıkılan 600 yıllık köprü yeniden yapılırken bundan ders almayan sözde restorasyon şirketleri benzer bir uygulamaya Sivas Divriği ilçesinde imza attı. 

KÖPRÜNÜN ÜZERİNE İŞ MAKİNESİ ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre restorasyon sırasında köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü'nün üstünde iş makinesi ile restorasyon fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

"ARKADAŞLARIMIZI UYARDIK"

Vali Salih Ayhan, "Tarihi eserlerle ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetini takdir ve teşekkür ediyoruz. Bazen biz idarecilerin gözünden kaçan hususları gündeme getirmeleri örnek bir duyarlılıktır. Sivas´ımızın coğrafyası tarihi eserler bakımından zengindir. Sivas'ta tarihi eserler noktasında özel ihtimam gösteriyoruz. Yakın zamanda Galata Kulesi ile ilgili de gündem oldu. Bizde bu tip konularda arkadaşlarımızın hassas ve duyarlı olmaları konusunda uyardık.

"İDARİ İŞLEM YAPACAĞIZ"

Dün Kaymakamlığımıza bizzat talimat verdik ve olay yerine gitti. Olay yerinde inceledi ve bir rapor gönderdi. Orada aslında anlık bir durum söz konusu. Tarihi eseri hırpalayan, deforme eden bir çalışma yoktur. Ama biz buna rağmen valilik olarak bir idari soruşturma başlattığımızı, konuyu yakından takip ettiğimizi ve ihmali olanlar ile ilgili gerekli idari işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"

Ben de yakın zaman da orayı ziyaret edeceğim. Bu tip şeyler önemlidir. Bu konuda gerekli adımları radikal bir şekilde atacağız. Bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Hor kullanmak, hırpalamak, deforme etmek ve işin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

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