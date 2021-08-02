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AB, Pakdemirli'nin 'Antika' dediği uçaklardan gönderiyor

Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının akibeti belirsizliğini korurken, Ankara'nın AB'den acil yangın söndürme uçağı talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
AB, Pakdemirli'nin 'Antika' dediği uçaklardan gönderiyor

AB, Pakdemirli'nin 'Antika' dediği uçaklardan gönderiyor


Türkiye orman yangınları ile 6 gündür sürdürdüğü mücadelede Avrupa Birliği'nden acil yardım çağrısında bulundu. AB, Türkiye'ye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin 'Antika' diye nitelendirdiği uçakların bir üst modelinden gönderiyor. 

Bakan Pakdemirli'nin 'Antika' dediği THK uçakları için Kayyum Başkan 9 ay önce 'Göreve hazır' demişti


Bu arada Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın bir süre önce HaberTürk TV kanalında havacılıkla ilgili bir programda '4 uçağımız göreve hazır, uçaklarımızı yeniledik, Kanadalı üretici şirket uçaklarımızın tüm parçalarını uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun hale getirerek sertifikalandırdı' şeklindeki açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

AB tarafından gönderilen uçak THK uçakları ile aynı

THK Kayyum Başkanı Aşçı'nın Manavgat yangını başladığı gün 9 ay önce söylediklerini unutarak 'Elimizdeki uçakları uçar hale getirmek için 4 milyon dolara ihtiyaç var' şeklindeki sözleri kafaları karıştırdı. 

AB'nin gönderdiği uçakların, nerede olduğu bir türlü açıklanmayan uçaklarla aynı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

AB ÜÇ UÇAK GÖNDERİYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.


AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

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