AB, Pakdemirli'nin 'Antika' dediği uçaklardan gönderiyor

Türkiye orman yangınları ile 6 gündür sürdürdüğü mücadelede Avrupa Birliği'nden acil yardım çağrısında bulundu. AB, Türkiye'ye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'linin 'Antika' diye nitelendirdiği uçakların bir üst modelinden gönderiyor.



Bu arada Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın bir süre önce HaberTürk TV kanalında havacılıkla ilgili bir programda '4 uçağımız göreve hazır, uçaklarımızı yeniledik, Kanadalı üretici şirket uçaklarımızın tüm parçalarını uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun hale getirerek sertifikalandırdı' şeklindeki açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

THK Kayyum Başkanı Aşçı'nın Manavgat yangını başladığı gün 9 ay önce söylediklerini unutarak 'Elimizdeki uçakları uçar hale getirmek için 4 milyon dolara ihtiyaç var' şeklindeki sözleri kafaları karıştırdı.

AB'nin gönderdiği uçakların, nerede olduğu bir türlü açıklanmayan uçaklarla aynı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

