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Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu

Mevsimler şaşırdı, bir anda hava sıcaklığının düştüğü Zonguldak Karpuzlu plajını sis bastı, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu

Mevsimler şaşırdı, bir anda hava sıcaklığının düştüğü Zonguldak Karpuzlu plajını sis bastı, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

13 Ağustos 2019 Salı 19:37
Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu

Ağustos'un ortasında plajı sis bastı, göz gözü görmez oldu



Denizin tadını çıkaran vatandaşlar aniden bastıran sisle birlikte plajda şaşkına döndü. Denize giremeyerek evine dönenler "Şimdiye kadar böyle bir tabiat olayı yaşamadık" yorumu yaptı..

Kurban Bayramı tatilini Zonguldak'ın ünlü Karpuzlu Plajı'nda geçiren vatandaşlar öğle saatlerinde bastıran sisle ne yapacağını şaşırdı. Daha çok Ekim, Kasım aylarında görülen sis olayının Ağustos'un ortasında, en sıcak günlerinde ortaya çıkması görenleri hayrete düşürdü.  Plajı basan sis nedeniyle vatandaşlar denize giremek yerine evlerine dönmek zorunda kaldı.

Kent merkezinin sahil kesiminde öğle saatlerinden itibaren sis etkili oldu. 

Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Balıkçılar, sis yüzünden tekneleriyle denize açılamadı. Deniz üzerini ve sahil kesimini kaplayan sis, drone ile havadan görüntülendi. Kent sakinleri de yüksek kesimlere çıkarak, manzarayı izledi.

Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajı'nda oluşan yoğun kalabalık, sis nedeniyle denize girmekte güçlük çekti. 

Tatilin tadını çıkartmak için plaja gelen Ahmet Öztürk, "Ben şaşırdım. Hakikaten Ağustos ayında böyle bir sis görüyorum. Geçen sene Ekim ayına kadar denize giriyordum. Zonguldak'ta ilk defa denizde böyle sis görüyoruz. Kışın denize girdiğim halde böyle üşümemiştim. Deniz suyu da buz gibi. Yabancı ülkelerden misafirler var" diye konuştu.

Öte yandan hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

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