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Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 85'nci yılında, hiç bir davet almadan binlerce kişi Anıt Kabire akın etti.

10 Kasım 2023 Cuma 09:02
Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz






Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz



Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğu uğurlandığı 85. yılında Ankara'da Anıt Kabire koştu. Davet beklemeden yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Anıt Kabir'de düzenlenen anma etkinliklerine paralel hatta bekleyen yurttaşlar, resmi törenlerin bitmesini bekliyor.

Bu arada CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel de, ilk kez bir devlet töreninde partisini temsilen Anıt Kabir'de protokol arasında yerini alacak.

Saat 09.05'te yurt genelinde hayat bir dakikalığına dururken, CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı.

CHP,  10 Kasım videosunu şöyle paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz"

Videoda, Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan radyo anonsları ve Atatürk'ün cenazesinden görüntüler yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Anıt KabirAtatürk09.05
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