Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz





Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğu uğurlandığı 85. yılında Ankara'da Anıt Kabire koştu. Davet beklemeden yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Anıt Kabir'de düzenlenen anma etkinliklerine paralel hatta bekleyen yurttaşlar, resmi törenlerin bitmesini bekliyor.

Bu arada CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel de, ilk kez bir devlet töreninde partisini temsilen Anıt Kabir'de protokol arasında yerini alacak.

Saat 09.05'te yurt genelinde hayat bir dakikalığına dururken, CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı.

CHP, 10 Kasım videosunu şöyle paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz"

Videoda, Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan radyo anonsları ve Atatürk'ün cenazesinden görüntüler yer aldı.