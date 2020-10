Azerbaycan Ordusu'ndan ağır darbe | Füzelerle yerle bir edildi

Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenistan'a 'Vurma' dersi



Aylardır, Azerbaycan'da sivil hedefleri ağır silahlar, füzeler ve kullanımı yasak olan misket bombaları ile vuran Eremnistan ordusunun silah depoları ve askeri tesisleri lazerli füzelerle yerle bir edildi.



Ermenistan Ordusu'nun ağır silah ve mühimmat depoları ile askeri tesisleri yerle bir edildi. Aylardır sivillerin yaşadığı şehirlere, evler, okullar ve hastanelere saldıran Ermeni askerlerine, silah ve mühimmat sağlayan tesislerin vurulma anı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından tüm dünyaya gösterildi.

Cephe hattı ile ilgisi olmayan Gence ve çevresi ile barajlar, su hatları ile elekrik santrallerine saldıran ve 30 Azerbaycan Türkü'nü katleden Ermeni hedefleri yerle bir edilirken, vurulan yerler arasında cephaneliklerden dev ateş toplarının gök yüzünü kapladığı görüldü.

Lazer güdümlü füzelerin vurma anı ise İHA'lar tarafından an be an kayıt altına alındı.

Ermeni askeri hedeflerinin vurulduğu bölgede bir karargah binasını ağır hasar aldığı görüldü

Azerbaycan savunma bakanı son bir hafta içerisinde Ermenistan'a ait 250'den fazla tankın vurulduğu ya da ele geçirildiğini, çatışmaların 12'nci gününde aralarında bir S-300 bataryasının da bulunduğu 270'den fazla füze ve top bataryasının da vurulduğunu duyurdu. Harekat boyunca Azerbaycan güçleri, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri aracı ya imha etti, ya da çalışır vaziyette cephe gerisine çekerek el koydu.