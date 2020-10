Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenistan'a 'Vurma' dersi



Aylardır, Azerbaycan'da sivil hedefleri ağır silahlar, füzeler ve kullanımı yasak olan misket bombaları ile vuran Eremnistan ordusunun silah depoları ve askeri tesisleri lazerli füzelerle yerle bir edildi.



Ermenistan Ordusu'nun ağır silah ve mühimmat depoları ile askeri tesisleri yerle bir edildi. Aylardır sivillerin yaşadığı şehirlere, evler, okullar ve hastanelere saldıran Ermeni askerlerine, silah ve mühimmat sağlayan tesislerin vurulma anı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından tüm dünyaya gösterildi.





Cephe hattı ile ilgisi olmayan Gence ve çevresi ile barajlar, su hatları ile elekrik santrallerine saldıran ve 30 Azerbaycan Türkü'nü katleden Ermeni hedefleri yerle bir edilirken, vurulan yerler arasında cephaneliklerden dev ateş toplarının gök yüzünü kapladığı görüldü.Lazer güdümlü füzelerin vurma anı ise İHA'lar tarafından an be an kayıt altına alındı.Ermeni askeri hedeflerinin vurulduğu bölgede bir karargah binasını ağır hasar aldığı görüldü