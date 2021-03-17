Bayer’in Düzenlediği G4A Turkey 2021’e Başvurmak İçin Son 5 Gün!

Bayer’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurular 21 Mart Pazar günü sona eriyor.

Programa sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik inovatif ve dijital çözümler sunan girişimler başvurabiliyor.

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine üç yılda toplam 2.5 milyon TL değerinde katkı sağlayan Bayer, G4A Turkey 2021 ile girişimcileri hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkanlarıyla destekleyecek.

g4a.health/turkey

Bayer’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurmak için son 5 gün. Programa 21 Mart Pazar gününe kadarweb sitesi üzerinden başvuru yapabilir ve web sitesinden programla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

G4A Turkey 2021’e; sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına yönelik inovatif ve dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviye bir girişime sahip olan girişimciler katılabiliyor.

Seçilen girişimlerin 60’ar bin TL hibe ile destekleneceği programda girişimciler, 100 günlük online eğitim programı ve mentorluk desteği alacak. Ayrıca Bayer, sunduğu iş birliği imkânları ile programa katılmaya hak kazanan girişimlerin networklerini genişleterek ürünlerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.