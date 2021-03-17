Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bayer’in Düzenlediği G4A Turkey 2021’e Başvurmak İçin Son 5 Gün

Seçilen girişimlerin 60’ar bin TL hibe ile destekleneceği programda girişimciler, 100 günlük online eğitim programı ve mentorluk desteği alacak.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:40
Bayer’in Düzenlediği G4A Turkey 2021’e Başvurmak İçin Son 5 Gün

Bayer’in Düzenlediği G4A Turkey 2021’e Başvurmak İçin Son 5 Gün!

 

  • Bayer’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurular 21 Mart Pazar günü sona eriyor.
  • Programa sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına (haşere ve kemirgen mücadelesi) yönelik inovatif ve dijital çözümler sunan girişimler başvurabiliyor.
  • Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine üç yılda toplam 2.5 milyon TL değerinde katkı sağlayan Bayer, G4A Turkey 2021 ile girişimcileri hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkanlarıyla destekleyecek.

 Bayer’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği G4A Turkey 2021 Girişim Hızlandırma Programı’na başvurmak için son 5 gün. Programa 21 Mart Pazar gününe kadar g4a.health/turkey web sitesi üzerinden başvuru yapabilir ve web sitesinden programla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

G4A Turkey 2021’e; sağlık, tarım, radyoloji ve çevre sağlığına yönelik inovatif ve dijital çözümler sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın bir ürüne, prototipe ya da ileri seviye bir girişime sahip olan girişimciler katılabiliyor.

Seçilen girişimlerin 60’ar bin TL hibe ile destekleneceği programda girişimciler, 100 günlük online eğitim programı ve mentorluk desteği alacak. Ayrıca Bayer, sunduğu iş birliği imkânları ile programa katılmaya hak kazanan girişimlerin networklerini genişleterek ürünlerini geliştirmelerine katkıda bulunacak.

Son Güncelleme: 17.03.2021 22:45
Anahtar Kelimeler:
G4A Turkey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
elif culci a 2014-09-19 13:54:20

o canavara baba lanet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
remziye kara 2014-09-20 18:21:38

Kınıyorom

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mali 2014-09-20 22:28:45

şerefsiz piççç

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
nılay 2014-09-21 03:00:27

allah belanızı versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kubra gul 2014-09-22 13:31:02

Allah belasinq versin orospu cocgu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
zeynep 2014-09-26 12:11:56

Allah belanı versin kanım dondu. Ne biçim insanlar var lanet olsun :(

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
..... 2014-10-10 22:38:01

Allah seni o demirlerin arkasinda çürutsun inşallah lanet olsun seningibi insana

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
asya 2014-10-26 23:43:36

Alahbelanıversin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Arılar aniden, insanlar yavaş yavaş | Durdurun bu ölümleri
Arılar aniden, insanlar yavaş yavaş | Durdurun bu ölümleri
Antalya falezlerinde yaban hayatını bitirecek proje
Antalya falezlerinde yaban hayatını bitirecek proje
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Prof. Dr. İlker Mataracı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz
Tacizci kız | İETT çalışanına sokakta taciz
7 işçi can verdi, 128 kişi yaralandı, mağdurum dedi çıktı
7 işçi can verdi, 128 kişi yaralandı, mağdurum dedi çıktı
Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet
Polis uyarmak için gitti | Güldüren davet
Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi
Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi
Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor
Koronavirüs 1 yıldır aramızda | Salgın artış hızı önlenemiyor
Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış
Koronavirüslü hasta sayısında korkutan artış
Bingöl'de deprem | Bingöl Ortaçanak 4.2 ile sallandı
Bingöl'de deprem | Bingöl Ortaçanak 4.2 ile sallandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim