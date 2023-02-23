#BirKiraBirYuva gecesinde Sedat Peker sürprizi



Türkiye deprem yaralarını sarmak, acıları hafifletmek, deprem mağduru vatandaşların barınma sorununu çözmek için dün gece İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Halk TV ve ihtiyacharitası.org'un düzenlediği ortak kampanyada çok sayıda sanatçı, iş insanı ile yüz binlerce vatandaş yardım için yarıştı. 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına Kıbrıs'tan katıldığını söyleyen Savaş Ateş adlı bir kişinin 50 milyon lira tutarındaki bağışı geceye damgasını vurdu. Savaş Ateş'in bu bağışı "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" sözlerinin ardından konuyu araştıran gazeteciler isimlerin Sedat Peker'in kızlarının isimleriyle aynı olması sosyal medyada bir anda gündem oldu.

1- Sedat Peker’in 50 milyonluk bağış yaptığını duydum.



Depremin ilk günlerinde avukatı Ersan Barkın’a bu soruyu sordum. Sayın Peker deprem ile ilgili ne düşünüyor, ne yapıyor diye. — Gökhan Özbek (@gokhanozbek) February 22, 2023

Gazeteci Gökhan Özbek, konuyu Peker'in avukatı Ersin Barkın ile görüştüğünü duyurarak "Peker Türkiye'deki tüm mülklerinin satılarak depremzedeler için kullanılmasını" istediğini duyurdu. Gökhan Özbek, mesajında Peker'e yakın başka bir kaynaktan da, bağışın doğrulatıldığını belirterek "Yapılan 50 milyon TL’lik bağış doğrudan Sedat Peker tarafından yapılmıştır." sözlerine yer verdi.

330 MİLYON LİRA TOPLANDI

Halk TV özel yayınıyla gerçekleştirilen kampanyada 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimizi aştık" açıklaması yaptı.

SAVAŞ ATEŞ SEDAT PEKER Mİ?

Kampanyadaki en büyük bağışı 50 milyon TL ile Savaş Ateş isimli bir yurttaş yaptı. KKTC'den yayına bağlandığını öne süren Savaş Ateş, "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında ise "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina'nın Sedat Peker'in kızlarıyla aynı olmasına dikkat çekti.

'SİNAN ATEŞ' AYRINTISI

Bazı kullanıcılar yayında yaşanan ses sorunu nedeniyle 'Mila'nın 'Mina' olarak anlaşıldığını öne sürdü.

Ayrıca Peker'in suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e gönderme yaparak "Savaş Ateş" adını seçtiği iddiası gündeme taşındı.