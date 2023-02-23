Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

#BirKiraBirYuva gecesinde Sedat Peker sürprizi

HalkTv ekranlarında dün gece yarısına kadar devam eden Bir Kira Bir Yuva kampanyasına Savşa Ateş adıyla bağlanan bir kişinin 50 milyon liralık bağıyı geniş yankı uyandırdı. Söz konusu kişinin bağışı Sedat Peker adına yaptığı iddia ediliyor

23 Şubat 2023 Perşembe 10:07
#BirKiraBirYuva gecesinde Sedat Peker sürprizi

#BirKiraBirYuva gecesinde Sedat Peker sürprizi


Türkiye deprem yaralarını sarmak, acıları hafifletmek, deprem mağduru vatandaşların barınma sorununu çözmek için dün gece İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Halk TV ve ihtiyacharitası.org'un düzenlediği ortak kampanyada çok sayıda sanatçı, iş insanı ile yüz binlerce vatandaş yardım için yarıştı. 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına Kıbrıs'tan katıldığını söyleyen Savaş Ateş adlı bir kişinin 50 milyon lira tutarındaki bağışı geceye damgasını vurdu. Savaş Ateş'in bu bağışı "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" sözlerinin ardından konuyu araştıran gazeteciler isimlerin Sedat Peker'in kızlarının isimleriyle aynı olması sosyal medyada bir anda gündem oldu. 

Gazeteci Gökhan Özbek, konuyu Peker'in avukatı Ersin Barkın ile görüştüğünü duyurarak "Peker Türkiye'deki tüm mülklerinin satılarak depremzedeler için kullanılmasını" istediğini duyurdu. Gökhan Özbek, mesajında Peker'e yakın başka bir kaynaktan da, bağışın doğrulatıldığını belirterek "Yapılan 50 milyon TL’lik bağış doğrudan Sedat Peker tarafından yapılmıştır." sözlerine yer verdi.

330 MİLYON LİRA TOPLANDI

Halk TV özel yayınıyla gerçekleştirilen kampanyada 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hedefimizi aştık" açıklaması yaptı.

SAVAŞ ATEŞ SEDAT PEKER Mİ?

Kampanyadaki en büyük bağışı 50 milyon TL ile Savaş Ateş isimli bir yurttaş yaptı. KKTC'den yayına bağlandığını öne süren Savaş Ateş, "Aile şirketi olarak, Yunanistan'dan 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında ise "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türküz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Kullanıcılar bağışı yapan kişinin andığı Line ve Mina'nın Sedat Peker'in kızlarıyla aynı olmasına dikkat çekti. 

'SİNAN ATEŞ' AYRINTISI

Bazı kullanıcılar yayında yaşanan ses sorunu nedeniyle 'Mila'nın 'Mina' olarak anlaşıldığını öne sürdü. 

Ayrıca Peker'in suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e gönderme yaparak "Savaş Ateş" adını seçtiği iddiası gündeme taşındı.

Türkiye depremzedeler için kenetlendi
Türkiye depremzedeler için kenetlendi
Deprem bölgesine uçakla makam araçları mı taşındı
Deprem bölgesine uçakla makam araçları mı taşındı
Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?
Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?
AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı
AKP'li yazar depremde ölenler için oy hesabı yaptı
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler
Son Dakika Deprem Bölgesi | Can kayıplarımız 42 bini geçti
Son Dakika Deprem Bölgesi | Can kayıplarımız 42 bini geçti
Depremin iki kahramanı Japon Miyazaki ve Proteo'ya Sarıyer'de saygı duruşu
Depremin iki kahramanı Japon Miyazaki ve Proteo'ya Sarıyer'de saygı duruşu
Kılıçdaroğlu'ndan defter tutan Bahçeli'ye jet yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan defter tutan Bahçeli'ye jet yanıt
Anahtar Kelimeler:
BirKiraBirYuvaSedat Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye depremzedeler için kenetlendi
Türkiye depremzedeler için kenetlendi
Son Dakika Deprem Bölgesi | Can kayıplarımız 42 bini geçti
Son Dakika Deprem Bölgesi | Can kayıplarımız 42 bini geçti
Ukrayna'da savaştan kaçtılar, depremde can verdiler
Ukrayna'da savaştan kaçtılar, depremde can verdiler
Diyanet, Fatih Altaylı'nın mesajına çok alınmış!
Diyanet, Fatih Altaylı'nın mesajına çok alınmış!
Hatay Deprem Fırtınası'nda son durum | 6 can kaybımız var
Hatay Deprem Fırtınası'nda son durum | 6 can kaybımız var
Hatay Depremi | 294 yaralı var, 18'nin durumu ağır
Hatay Depremi | 294 yaralı var, 18'nin durumu ağır
Naci Görür, Hatay Depremi için uyarmıştı
Naci Görür, Hatay Depremi için uyarmıştı
Deprem bölgesinin sessiz kahramanları | İzciler
Deprem bölgesinin sessiz kahramanları | İzciler
Deprem sonrası enkaza ilk müdahale böyle yapıldı
Deprem sonrası enkaza ilk müdahale böyle yapıldı
Ahmet Ercan böyle uyardı | Faylar kudurdu
Ahmet Ercan böyle uyardı | Faylar kudurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim