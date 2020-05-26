Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağmur uyarısı geldi

Marmara Bölgesi'nin büyük bölümü, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri için sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 25°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu

VAN °C, 19°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.