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CHP'den Sarıyer'de Şükrü Genç'in adaylığına itiraz

CHP, Şükrü Genç’in bağımsız adaylığının düşürülmesi için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. CHP tarafından adaylık için verilen itiraz dilekçesi kurul tarafından reddedildi.

25 Şubat 2024 Pazar 18:40
CHP'den Sarıyer'de Şükrü Genç'in adaylığına itiraz






CHP'den Şükrü Genç'in adaylığına itiraz

CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı, Şükrü Genç’in aday adaylık başvurusunu gerekçe göstererek bağımsız adaylığının düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi. Yapılan toplantıda CHP’nin itirazı oy çokluğu ile reddedildi.

Seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuyla ilgili açıklama yapan Sarıyer Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şükrü Genç, “Neyiniz varsa çıkartın. Halkıma söz verdim bu seçimi alacağım. Partimden istifa etmedim. Haksızlık var, yanlış karar dedim. Dinlemediler, bekle dediler bekledim. Olmadı ‘halk yanındayız’ dedi ve buradayım. Az önce son engeli de aştık. Şükrü Genç aday olmasın diye ilçe seçim kuruluna itiraz ettiler. Red kararı çıktı. Buradan söylüyorum bundan sonra daha ne varsa çıkartın. Halkıma söz verdim. Biz Sarıyer’i alacağız ve sonra da gereğini yapacağız. Bu davamdan vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ChpSarıyerŞükre Genç
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