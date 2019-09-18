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DEAŞ, Konya'da katliam peşinde

Terör örgütü DEAŞ'in, Konya'da muhtemel bir saldırı hazırlığında olmasından kuşku duyuluyor. Suriyeli bir teröristin Alaaddin Tepesi paylaşımı polisi harekete geçirdi.

DEAŞ, Konya'da katliam peşinde

Terör örgütü DEAŞ'in, Konya'da muhtemel bir saldırı hazırlığında olmasından kuşku duyuluyor. Suriyeli bir teröristin Alaaddin Tepesi paylaşımı polisi harekete geçirdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:50
DEAŞ, Konya'da katliam peşinde

DEAŞ, Konya'da katliam peşinde


Türkiye'yi kanlı saldırılarla tehdit eden terör örgütü DEAŞ'in bir üyesi Konya'da yakalandı. Üzerinde Arapça notların bulunduğu Alaaddin Tepesi görüntülerini sosyal medyada paylaşan Suriyeli teröristin adı açıklanmadı. Terörist, paylaştığı görüntüyü örgüt lideri Bağdadi'ye hediye ettiğini belirterek 'Çok yakında inşallah' ifadesini kullandı.

Konya Valiliği, bir kağıda Arapça not yazıp fotoğrafını paylaşan IŞİD terör örgütü üyesi Suriyeli bir kişinin yakalandığını açıkladı.


Geçen pazartesi günü, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, bir kağıda Arapça “Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah” yazılı, Alladdin Tepesi’nden Konya’yı gösteren bir fotoğraf paylaşan Suriyeli, kimliği henüz belirlenemeyen örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça "Yakında İnşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alladdin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Şüpheli, gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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