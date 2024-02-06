Deprem acısı, bakanlara Anayasa'yı hatırlattı

Resmi rakamlara göre 53 bin yurttaşın can verdiği Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından sorumlu müteahhitler yargı önünde hesap verirken, iktidara yakınlığı ile bilinen isimlerin arsızlığı yüzsüzlüğü sosyal medyaya yansıyor. TBMM'de ise konuyla ilgili verilen önergelere ilk kez yanıt verilmesi dikkat çekti.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan müteahhitlere ilişkin CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in verdiği bir soru önergesine yanıtında anayasayı anımsatarak “yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat verilemeyeceğini” söyledi. Tunç, deprem zamanı yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin sayısının sorulduğu önergeye karşı da “Bakanlığımızda istatistiki veri bulunmamaktadır” dönüşünü yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin deprem bölgesindeki özel sektör öğretmenlerine kadro verilmesiyle ilgili önergesine de “Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı sözleşmeli öğretmen istihdamı ile karşılanmaktadır. Sözleşmeli öğretmen atamaları KPSS puan sırasına koyulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılmaktadır” yanıtını verdi.

CHP‘li Tutdere’nin deprem bölgesinden göç eden yurttaşlarla ilgili önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “sorumluluğun TÜİK’in görev alanında olduğunu” söyledi. DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu’nun deprem bölgesindeki eczacıların desteklenmesiyle ilgili önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bakanlığın görevi değil” dedi.



KURUM’DAN ‘İTİRAFA’ DESTEK

AKP İBB Adayı Murat Kurum, Erdoğan’ın ‘Hatay itirafına’ destek verdi. Kurum, “Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar” dedi.

İMAMOĞLU: BU TEHDİDİ MİLLETİMİZ YUTMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı ve büyük tepki çeken “Oy yoksa hizmet de yok” itirafına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, “Seçime bir ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz” dedi.