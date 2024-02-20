Feyza Altun serbest bırakıldı | Geceyi karakolda geçirdi

Sosyal medyada iktidara yakınlığı ile bilinen trollerin yıllardır galiz küfür ve hakaretlerine maruz kalan Avukat Feyza Altun, attığı mesaj yüzünden gözaltına alınırken adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Avukat Feyza Altun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Altun, sabah erken saatlerde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan Altun, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

"HUKUK KAZANDI"

Altun'un avukatı Emrah Karatay da sosyal medyadan Altun'un serbest kalması üzerine, "Hukuk kazandı" yorumunu yaptı.



ALTUN'DAN İLK AÇIKLAMA

Altun, serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kaydetti:

Laik medeni hukuk kurallarına inanan Cumhuriyetçi bir Türk kadını olarak bu ülkenin laik olduğunu ve laiklik için bir gece nezarette kalmamın, bu ülkenin kurucularının ödedikleri bedeller yanında hiçbir şey. Başım dik girdim, başım dik çıktım. Din ve vicdan özgürlüğüne inanan bir avukat olarak kimsenin, herhangi bir din mensubu olması ya inanmama özgürlüğü vardır. Laik Anayasa'yı savunan bir avukat olarak bundan başka bir şey söylemem mümkün bile olamaz. Fakat, iki gün içerisinde bağlamından koparılarak çarptırılan, Taliban aklına ve benzeri bir siyasi rejime yönelttiğim sözlerimi, sanki dini değerlere söylemişim gibi çarptırarak algı yapmak laiklik üzerinden bir tartışma açmaktır. Kadınların medeni haklarını geriletecek, toplumdaki duruşlarını geriletecek medeni hukuk kuralları dışarısında başka bir şey uygulanmasını tartışmaya açacak herhangi bir düşünceye ve sisteme karşıyım. Türkiye'de Atatürk milliyetçisi bir kadın olarak, algı operasyonuyla hukuksuz bir şekilde gözaltına alındım. Kendim avukat olarak tazminat davamı da açacağım. Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez.