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Hak arayan işçiler valilik önünde yaka paça gözaltında

Tam 130 gündür Çorlu'da grev yapan Adkotürk ve Bel Karper çalışanlarının Tekirdağ Valilik binası önündeki eylemine polisten sert müdahale, 100'e yakın gözaltı var.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:27
Hak arayan işçiler valilik önünde yaka paça gözaltında

Hak arayan işçiler valilik önünde yaka paça gözaltında


Bir süredir grevde olan Bel Karper ve Adkotürk işçileri, işverenin kayıt dışı taşeron işçilerle grevlerini kırmaya çalıştığını belirterek sorunlarını Tekirdağ Valiliği'ne anlatmak istedi. Ancak Valilik binası önünde arbede yaşandı, çok sayıda işçi gözaltına alındı. Bir polis amirinin "Çevik süpür" diye emir vermesi dikkati çekti.

Çorlu ilçesinde kurulu Bel Karper işçileri 130 gündür, Çerkezköy’de kurulu Adkotürk işçileri de 30 gündür grevde. Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye işçiler, işvereninin, her gün başka bir taşeron firma aracılığı ile fabrikaya kayıt dışı işçi sokmaya çalıştığını öne sürdü.

İşçiler, dertlerini anlatmak, grev kırıcılığının önüne geçilmesini sağlamak için Tekirdağ Valiliği’ne gitti. Ancak, polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Müdahale ile birlikte arbede yaşanırken çok sayıda işçi gözaltına alındı.


100’E YAKIN GÖZALTI 

Polisin müdahale anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tekgıda-İş Sendika Temsilcisi Suat Karlıkaya, 100’e yakın işçinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis müdahalesine tepki gösteren Karlıkaya, “Ne yaparsanız yapın yolundan dönmeyecek işçiler. Patronun bir telefonu ile koşa koşa çadıra gelen emniyet sorunun çözümü için şehrin valisine gelen işçiye yaptığına bakın” ifadelerini kullandı.

SÜPÜRECEĞİNİZ İNSANLAR BAŞKA KOLTUKLARDA OTURUYOR

İşçi ve sendikacılar, Valilik önünde dertlerini anlatmaya çalışırken polis şefinin “Çevik, süpürün!” diye talimat vererek kendilerini merdivenlerden iterek gözaltına aldırtmasına da tepki gösterdi. Sendikacı Karlıkaya “işçisini dinlemek yerine süpürten vali tabi ki istifa etmek zorunda. Pislik süpürülür, biz tertemiz insanlarız, süpüreceğiniz insanlar başka yerde, koltuklarında oturuyor gidin onları süpürün. Haklı davamızdan vazgeçmiyoruz” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
TekirdağçorluGrevçevik Kuvvet
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