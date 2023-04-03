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Hasan Kaçan paylaşımlarını sildi kaçtı

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde binlerce kişinin ölümüne neden olan imar aflarının reklam yüzü Hasan Kaçan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef olan mesajlarını silerek ortadan kayboldu.

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:43
Hasan Kaçan paylaşımlarını sildi kaçtı

Hasan Kaçan paylaşımlarını sildi kaçtı


Deprem felaketinde AKP'nin çıkardığı imar aflarının reklam yüzü Hasan Kaçan'ın manüplatif twitter mesajını silerek ortadan kaybolduğu dikkat çekti. Son mesajını deprem felaketinden bir gün önce yapan Hasan Kaçan yeniden sessizliğe büründü. 

AKP'nin imar affı reklamlarında oynayan ve depremlerden sonra hiç paylaşım yapmayan Hasan Kaçan, önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan seccade provokasyonu ile 'sahalara' dönmüştü. Twitter'da gündem olan Kaçan, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımları sildi.


Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde, dayanıksız yapılar da AKP'nin 2019 yılında çıkardığı ‘imar affı’ndan nasibini aldı. 


O dönem kampanyalarla cazip hale getirilen imar affı ile ilgili reklam filminde başrolde oynayan oyuncu Hasan Kaçan ise, 6 Şubat’taki deprem felaketinden sonra sessizliğe bürünmüştü.

'SECCADE' PROVOKASYONU SONRASI SAHALARA DÖNDÜ

Hükümetin imar affı reklamlarında oynayan ve depremlerden sonra hiç paylaşım yapmayan Kaçan, CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark etmeden seccadeye bastığı fotoğrafın iktidar tarafından hedef haline getirilmesi sonrası ortaya çıktı.

Kaçan, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla ilgili, "Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Kaçan, paylaşımlarında şu sözlere yer vermişti:

"Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür. 

Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın.

Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez."


Depremler sonrası sessizliğe bürünen Kaçan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını eleştirmek için ortaya çıkması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

O PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Son olarak Kaçan'ın tepkilerin ardından söz konusu paylaşımları sildiği görüldü.
 

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Hasan Kaçan
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