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Hava karardı, İstanbul yağışa teslim oldu

Sabah saatlerinde başlayan yağış İstanbul’u teslim aldı. Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle hava karardı, gökgürültüsü ile birlikte yağış devam etti. Trafik bundan etkilendi. İBB Başkanı sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:28
Hava karardı, İstanbul yağışa teslim oldu

İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Beşiktaş ve Taksim’de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.

Sağanakla ilgili açıklama İmamoğlundan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağışla ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamlarda yaşadığımız manzaraları oldukça minimize etmiş durumdayız.

İstanbul'un kanalizasyon sistemiyle ilgili özellikle ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz.

"Bugün yine belki gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir Esenyurt, aslında geçen Esenyurt'ta yaşadığımız su baskınından daha düşük yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Malum bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarımız orada hazırdı. Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sağanak Yağışİmamoğlu
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