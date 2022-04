İBB 23 Nisan Çocuk Karnavalına ücretsiz sefer



Yarın Sabah 09.00’da başlayacak seferler ile çocuklar ve aileler Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne ulaştırılacak. Yenikapı’dan dönüş saatleri ise 17. 30 ve 18.30 saatleri arasında olacak. Ayrıca gün boyu, Yenikapı Metro İstasyonu’ndan Yenikapı etkinlik alanına karşılıklı ring seferleri planlandı.

İstanbul’da çocuklar için unutulmaz bir karnaval hazırlayan İBB, rahat ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 30 farklı notadan 09.00- 11.00-13.00 saatlerinde Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne sefer düzenleyecek. Dönüş seferleri 17.00 ve 18.30 saatlerinde olacak.

KİPTAŞ KONUTLARINDAN DA SEFERLER VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı için 10 ayrı KİPTAŞ konutlarında ulaşım durakları belirlendi. Bu belirlenen noktalarda aracalar 10.00’da kalkacak. Yenikapı’dan ise araçlar 17.00’da hareket edecek.

SEFERLERİN KALKIŞ YAPACAĞI NOKTALAR

ARNAVUTKÖY, Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi

AVCILAR / Avcılar Metrobüs Durağı

AVCILAR / Yenibosna Otobüs Durağı

BAŞAKŞEHİR / Metrokent Metro Durağı

BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Ulus Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi

ÇATALCA / Kaleiçi Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi

FATİH / Vatan Caddesi Emniyet Otobüs Durağı

GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Meydan

KADIKÖY / Bostancı Köprüsü

KAĞITHANE / Cemal Kamacı Spor Kompleksi Önü

KARTAL / Kartal Köprüsü

KÜÇÜKÇEKMECE / Halkalı Meydan

PENDİK / Pendik Köprüsü

SANCAKTEPE / İSADEM Yerleşkesi



KİPTAŞ KONUTLARI İÇİN ULAŞIM NOKTALARI

SİLİVRİ / Selimpaşa Mah. Çocuk Etkinlik MerkeziSİLİVRİ / Yeni Mah. Çocuk Etkinlik MerkeziSULTANBEYLİ / Sultanbeyli Belediye Binası ÖnüSULTANGAZİ / Sultangazi Belediye Binası ÖnüÜMRANİYE / Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi No: 1ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Metrobüs Durağı

Kiptaş Hadımköy 2. Etap Konutları, Ömerli Mahallesi Terme Sk. No: 4U Site Yönetimi Hadımköy-Arnavutköy

Kiptaş Hadımköy 3. Etap Site Yönetimi, Deliklikaya Mh. Ender Sk. Arnavutköy

Kiptaş Çatalca 1. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege Sk. Kiptaş Sk. B110 A Blok Apt. No:33 A/K Çatalca

Kiptaş Çatalca 2. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Gündoğdu Sok. No: 14 Çatalca

Levent Bayramoğlu Kentsel Dönüşüm Site Yönetimi, Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Eyüpsultan

Levent Güzeltepe Site Yönetimi, Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No: 2 Eyüpsultan

Kiptaş Tepecik Konutlar Site Yönetimi, Türkoba Mahallesi Kooperatifler Caddesi No: 25 Büyükçekmece

Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları Site Yönetimi, Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23/AK Silivri

Kiptaş Sahilpark Evleri Site Yönetimi, Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No: 140 Zeytinburnu

Pendik Aydos Yeşilce Site Yönetimi, Velibaba Mahallesi Zeynep Sokak No: 9 Pendik