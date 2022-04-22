İBB 23 Nisan Çocuk Karnavalına ücretsiz sefer
Yarın Sabah 09.00’da başlayacak seferler ile çocuklar ve aileler Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne ulaştırılacak. Yenikapı’dan dönüş saatleri ise 17. 30 ve 18.30 saatleri arasında olacak. Ayrıca gün boyu, Yenikapı Metro İstasyonu’ndan Yenikapı etkinlik alanına karşılıklı ring seferleri planlandı.
İstanbul’da çocuklar için unutulmaz bir karnaval hazırlayan İBB, rahat ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 30 farklı notadan 09.00- 11.00-13.00 saatlerinde Yenikapı Etkinlik Merkezi’ne sefer düzenleyecek. Dönüş seferleri 17.00 ve 18.30 saatlerinde olacak.
KİPTAŞ KONUTLARINDAN DA SEFERLER VAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı için 10 ayrı KİPTAŞ konutlarında ulaşım durakları belirlendi. Bu belirlenen noktalarda aracalar 10.00’da kalkacak. Yenikapı’dan ise araçlar 17.00’da hareket edecek.
SEFERLERİN KALKIŞ YAPACAĞI NOKTALAR
ARNAVUTKÖY, Mareşal Fevzi Çakmak Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
AVCILAR / Avcılar Metrobüs Durağı
AVCILAR / Yenibosna Otobüs Durağı
BAŞAKŞEHİR / Metrokent Metro Durağı
BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Ulus Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
ÇATALCA / Kaleiçi Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
FATİH / Vatan Caddesi Emniyet Otobüs Durağı
GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Meydan
KADIKÖY / Bostancı Köprüsü
KAĞITHANE / Cemal Kamacı Spor Kompleksi Önü
KARTAL / Kartal Köprüsü
KÜÇÜKÇEKMECE / Halkalı Meydan
PENDİK / Pendik Köprüsü
SANCAKTEPE / İSADEM Yerleşkesi
SİLİVRİ / Yeni Mah. Çocuk Etkinlik Merkezi
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Belediye Binası Önü
SULTANGAZİ / Sultangazi Belediye Binası Önü
ÜMRANİYE / Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi No: 1
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Metrobüs Durağı
KİPTAŞ KONUTLARI İÇİN ULAŞIM NOKTALARI
Kiptaş Hadımköy 2. Etap Konutları, Ömerli Mahallesi Terme Sk. No: 4U Site Yönetimi Hadımköy-Arnavutköy
Kiptaş Hadımköy 3. Etap Site Yönetimi, Deliklikaya Mh. Ender Sk. Arnavutköy
Kiptaş Çatalca 1. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Çağlayan Ege Sk. Kiptaş Sk. B110 A Blok Apt. No:33 A/K Çatalca
Kiptaş Çatalca 2. Etap Sitesi, Ferhatpaşa Mah. Gündoğdu Sok. No: 14 Çatalca
Levent Bayramoğlu Kentsel Dönüşüm Site Yönetimi, Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Eyüpsultan
Levent Güzeltepe Site Yönetimi, Güzeltepe Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No: 2 Eyüpsultan
Kiptaş Tepecik Konutlar Site Yönetimi, Türkoba Mahallesi Kooperatifler Caddesi No: 25 Büyükçekmece
Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları Site Yönetimi, Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23/AK Silivri
Kiptaş Sahilpark Evleri Site Yönetimi, Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No: 140 Zeytinburnu
Pendik Aydos Yeşilce Site Yönetimi, Velibaba Mahallesi Zeynep Sokak No: 9 Pendik