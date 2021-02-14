İBB ekipleri kar mesaisine devam ediyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre Güney Kıyı kesimler ve Boğaz çevresinde 5 cm ila 15 cm arası, iç kesimlerde 15 cm ila 20 cm arası, yüksek kesimlerde ise 20 ila 30 cm arası kar yağışı bekleniyor. AKOM’da alarm durumunda bekleyen 27 birim gelişmeleri yakından takip ederken, şu zamana kadar ciddi bir ihbarın gelmediği bilgisi paylaşıldı.

İBB AKOM verilerine göre gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sonucunda; Avrupa yakasında Arnavutköy, Eyüpsultan ve Silivri ilçelerinde 6-10 cm arası, Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde 12 cm kar kalınlığı ölçüldü. Kent genelinde devam eden kar yağışının bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Rüzgârın gün içerisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, aralıklarla fırtına (40 ila 80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar değerlerinde seyreden dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışı hafta ortasına kadar etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 27 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8°C altında seyretmesi bekleniyor.

ŞU ZAMANA KADAR CİDDİ BİR İHBAR GELMEDİ

Aralarında İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM’dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM’dan paylaşılan verilerde şu zamana kadar ciddi bir ihbarın gelmediği bilgisi paylaşıldı.

7 BİN PERSONEL SAHADA

5 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.

363 EVSİZ VATANDAŞ İBB KAMPLARINDA MİSAFİR EDİLİYOR

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 241’i Esenyurt, 99’u Florya, 23’ü Kayışdağ olmak üzere toplam 363 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.419 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi. Buna ek olarak, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 94 kişi, İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.031

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351

Tuz Stoku: 260.000 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13

Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon