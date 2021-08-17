İkra Nur Türksoy cinayeti | Eğlenmek için gitti, canından oldu



Kayseri'de eğlenmek için gittikleri arkadaşlarının evine giden 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy, 17 yaşındaki Berat A. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.



Korkunç olay Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi'nde gece meydana geldi.

Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Burada Türksoy ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken Berat A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy’u başından vurdu. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İkra Nur Türksoy’u öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Berat A.'nın ardından ev sahibi Osman Ç. de gözaltına alındı.

Berat A.'nın, emniyette verdiği ifadesinde, tüfeği temizlerken birden ateş alarak, Türksoy’a isabet ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Osman Ç.’nin ise olay sırasında evde olduğunu ancak Türksoy’un ölümüyle ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat A. ve Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkra Nur Türksoy'un cenazesinin ise yarın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.