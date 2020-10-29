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İstanbul için haftasonu yağmur uyarısı 

Sabah erken saatlerden itibaren Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy’de görülen gök gürültülü sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevresinde etkili oldu.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:50
İstanbul için haftasonu yağmur uyarısı 

İstanbul için haftasonu yağmur uyarısı 


Bugün sabah erken saatlerden itibaren Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy’de görülen gök gürültülü sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevresinde etkili oldu. AKOM verilerine göre, yağışlar yarın ve hafta sonu da devam edecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy gibi İstanbul’un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmur görüldü. Yağmurun ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevrelerine yayılarak, yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde etkili oldu. Bu sabah, Selimpaşa’ya metrekareye 102 kg/m2, diğer ilçelere ise 10 ila 35 kg arasında yağış düştü.


İBB Ekipleri, şehir genelinde yollarda oluşan göllenme ve su baskınlarına anında müdahale etti. Deniz/kara ulaşımında aksama yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.


Akşam ve gece saatlerinde mola vermesi beklenen yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte tekrar etkili olacağı, il genelinde cumartesi öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (50-80 kg/m2 arası) etkili olacağı tahmin ediliyor.


İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı; yollarda oluşabilecek göllenme, su baskını, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı teyakkuzda bekliyor. Deniz ve kara ulaşımında aksama yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alındı.


Vatandaşlar da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuAKOM
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