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İzzet Yıldızhan türküleriyle değil bu kez jestiyle gönülleri fethetti

Koronavirüsle mücadelede hayatları pahasına sağlık hizmeti vermeye çalışan doktor, hemşire ve teknik ekibe sanat dünyasının ünlü isminden moral veren destek.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:10
İzzet Yıldızhan türküleriyle değil bu kez jestiyle gönülleri fethetti

İzzet Yıldızhan'dan örnek davranış

Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için örnek olacak bir harekete imza attı. 

Türk Halk Müziğinin güçlü yorumcusu İzzet Yıldızhan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımlarında görev alan sağlık çalışanlarına yemek jesti yaptı. 

Ünlü Türkücü, Bereket Döner'in başlattığı kampanya'dan döner ve osmanlı  şerbeti hazırlatıp sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Sağlık çalışanları, İzzet Yıldızhan'a teşekkür paylaşımı yaparak jeste karşılık verdiler.  

Sanatçı Yıldızhan, sağlık çalışanlarının her zamankinden daha çok moral ve desteğe ihtiyacı olduğunu yerinde gördüğünü belirterek "Canlarını hiçe sayan binlerce doktora hemşire ve sağlık çalışanına şükranlarımı sunmak istedim. Biz şu an onlar için ne yapsak azdır. Günlerdir evine ailesinin yanına gitmeden, annesini babasını, çocuklarını sevdiklerini görmeden çalışıyorlar. Hepsine minnettarım" dedi.

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Son Güncelleme: 16.04.2020 19:19
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Koronavirüsİzzet YıldızhanBereket DönerKorona
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