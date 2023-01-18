Kaldırımları işgal eden scooterlar için ilk adım

İstanbul trafiğinde vatandaşların özellikle gençlerin yoğun talep gösterdiği scooterların neden olduğu karmaşa kamuoyunda tartışılırken, İstanbul Kadıköy'de kaldırımlara, evlerin önlerine uygunsuz bırakılan scooterlar toplandı.

Kadıköy'de Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın işareti üzerine ilçe genelinde uygunsuz olarak park eidlen scooterlar toplanmaya başladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede yaya geçişine engel olmaya başlayan elektrikli scooter yoğunluğuyla ilgili tedbir alacaklarını duyurmuştu.

Belediyeye bağlı zabıta ekipleri bu sabah itibariyle harekete geçti. Uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen scooterlar toplanmaya başladı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Odabaşı "Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız" mesajı verdi.

Odabaşı, scooter sorununun çözümüne ilişkin “Yetkiyi bize versinler. Ankara'da bir bürokrat, Kadıköy'de yaşanan sıkıntıyı bilemez. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biz biliyoruz. Bizim yasakçı bir zihniyetimiz yok. Elektrikli scooterların bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini görebiliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde. Bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle beraber sağlayacaksak onunla da ortak çalışmaya varırız. Emniyetse emniyet, valilikse valilik, bakanlıksa bakanlık. Büyükşehir Belediyesi Bağdat Caddesi'nde park yerlerini oluşturdu, bizim meclis kararımızda da park edebilecekleri onlarca nokta belirledik” ifadelerini kullanmıştı.

ULUSAL MOBİLİTE PLATFORMU NE DİYOR?

Türkiye genelinde büyük şehirlerde mobil taşıma sistemlerini dağıtım ağına koyan şirketlerin örgütlendiği Ulusal Mobilite Platformu konuya farklı bir bakış açısı ile tepki gösterdi. Ulusal Mobilite Platformu: Kadıköy’de asıl azaltılması gereken otomobil sayısı, artırılması gereken ise scooter sayısı...

Ulusal Mobilite Platformu, Kadıköy'de scooterların kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Kadıköy’de asıl azaltılması gereken otomobil sayısı, artırılması gereken ise bisiklet yolları ve scooter sayısı" açıklamasını yaptı.

nın dünkü açıklamasının ardından bugün kaldırımdaki scooter araçlar toplanmaya başladı.

Scooterların toplatılmasının ardından Ulusal Mobilite Platformu, yaptığı açıklamada, "485 bin nüfusu olan Kadıköy ilçesinde, son 12 ay içerisinde MERNİS kontrolü yapılmış, 16 yaşından büyük 101 bin 494 tekil kişinin, operatör uygulaması üzerinden 191 bin 199 kez'Kad‎ıkِöy s‎ını‎rlar‎ı içerisinde daha fazla elektrikli scooter istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şu bulgular paylaşıldı:

"Platformun derlemesinde navigasyon uygulamalarına göre, Kadıköy’ün trafik sıkışıklığında dünyada 1. sıradaki ilçe olmasına dikkat çekildi. Kadıköy’ü Hindistan’da Mumbai ve Kolombiya’da Bogota merkez ilçeleri izliyor. Verilere göre, öne çıkan diğer bulgular:

1- Kadıköy’de son 3 yılda, en az 682 bin 246 tekil kişi elektrikli scooter kullandı ve toplamda en az 8 milyon 172 bin 83 kez yolculuk yapıldı.

2- Kadıköy ilçesi, dünyada kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip ediyor.

3- Kadıköy’de kamuya açık alanların yüzde 88’i otomobil yolu ve park yerlerine ayrılmış. Yayaların yürüyebileceği alan, kamuya açık alanların sadece yüzde 12’si.

4- Kadıköy’de kullanılan scooterların yüzde 30’dan fazlası gün içerisinde farklı ilçelerden Kadıköy’e yapılan yolculuklar sonucu ilçeye gelmektedir.

5- Türkiye genelinde her 3,3 milyon otomobil yolculuğunda bir ölümlü kaza gerçekleşirken, elektrikli scooterlar için bu rakam 14 milyonda 1’den daha azdır. Kadıköy ilçe sınırları dahilinde, bugüne kadar gerçekleşen 8 milyondan fazla yolculukta ölümlü hiçbir kaza gerçekleşmemiştir.

Sonuç olarak tespitimiz, Kadıköy’de scooter sayısının ve bisiklet yollarının km’sinin artırılıp, trafikteki otomobil sayısının düşürülmesi gerektiğidir."

'Ulusal Mobilite Platformu' nedir?

Ulusal Mobilite Platformu girişimi, kendisi hakkındaki bilgiyi şu ifadelerle paylaşıyor:

"Ulusal Mobilite Platformu, insan ve çevre dostu çözümlerin üretilmesine ön ayak olarak Türkiye'de mobilitenin geleceğine yön vermek amacıyla Aralık 2022'de kurulmuş bir sektör inisiyatifidir. Türkiye'de yeni nesil mobilite çözümlerinin temsilcisi firmalar önderliğinde yapılanan bu yeni oluşum, mobilitenin geleceği alanında çalışan ve uzmanlaşan özel sektör, akademi ve sivil toplum gibi sektör paydaşlarını bir araya getirerek, sağlıklı verilerin derlenmesi, raporların oluşturulması, gelecek projeksiyonlarının çizilmesi ve mevzuatın oluşturulması için literatür üretilmesi gibi çalışmalara imza atmayı hedeflemektedir. www.ump.org.tr"