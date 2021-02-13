Kar yağışı başladı, buzlanma ve don uyarısı

Kara kış sonunda geldi. Kar yağışı önce Trakya Bölgesi, hemen ardından Marmara'nın tamamını etkisi altına aldı. Meteoroloji ve İstanbul AKOM vatandaşları kar yağışına karşı uyarırken, yola çıkacak olanlara kış lastiği ve diğer ekipmanlar konusunda önemli hatırlatmalar geldi.

KIRSAL KESİMLERDE TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı'nda tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

ANADOLU YAKASI'DA SON DURUM

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

SİLİVRİ'DE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul’da beklenen kar yağışı, Silivri’nin köylerinde etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

Tipi şeklinde yağan kar, Hayrabolu ve Malkara ilçesini beyaza bürüdü. Park halindeki araçlarda ve yollarda kar birikintisi oluştu. Dondurucu soğuğun devam ettiği ilçede hissedilen sıcaklık - 7 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının etkisini artırarak yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.Kar yağışı altında motosikletiyle kazan yakmaya giden kalorifer ateşçisi genç, işlerinin zor ve zahmetli olduğunu ancak kar yağışının sevindirici olduğunu söyledi.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARI

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminini paylaştı.

14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahmine, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.



