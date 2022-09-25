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Karadeniz fıkralarına taş çıkartan olay

Kaldığı otel odasında başına gelenleri sosyal medya için çektiği videoda anlatan vatandaşın yaşadıkları izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi

25 Eylül 2022 Pazar 13:12
Karadeniz fıkralarına taş çıkartan olay

Karadeniz fıkralarına taş çıkartan olay

Otel odasında banyo yapmak isteyen bir yurttaşın başına gelenleri anlattığı anlar, izleyenleri güldürdü. Odanın sıra dışı mimarisi nedeniyle duş kabinine girene kadar bin dereden su getiren yurttaş, çıktıktan sonra da pek rahat edemedi. Yurttaşın o zorlu süreci anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen yurttaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.


LAVABOYA GİREMEDİ

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan yurttaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran yurttaş, bu kez de duş kabinine giremedi.

DUŞ KABİNİ DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen yurttaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

"BANYO YAPMAK İSTEMEDİM, İÇİNDEN ÇIKAMADIM"

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden kişi, "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden yurttaşın videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Anahtar Kelimeler:
KaradenizKaradeniz Fıkrası
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