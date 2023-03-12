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Kızılay Başkanı'na Fatih Altaylı'dan kapak gibi yanıt

Deprem bölgesinde yardım dağıtmada tel tel dökülen Kızılay'da tek 37 gündür tek bir istifa gelmezken, kurumun çifter maaşlı yöneticileri sosyal medyada ahkam kesmeyi sürdürüyor

12 Mart 2023 Pazar 20:13
Kızılay Başkanı'na Fatih Altaylı'dan kapak gibi yanıt

Kızılay Başkanı'na Fatih Altaylı'dan kapak gibi yanıt

Deprem felaketinin üstünden 37 gün geçmesine rağmen bölge halkının çadır feryadını dindiremeyen Kızılay, yaşanan onca rezalete rağmen tek bir yöneticinin istifa etmeden yüzsüzce görevini sürdürdüğü kurum haline geldi. Kuruma yönelik eleştiriler artarken, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, oğlunun maaşlı kurum görevini savunmasına gazeteci yazar Fatih Altaylı'dan da yanıt geldi. 

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a seslenerek, "Araziye uy da utanma duygun varmış gibi yap. Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun. Yanılıyorsun koçum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında 46 Milyon TL'ye  Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Depremin ilk günlerinde yaptığı skandalla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, hâlâ istifa etmedi. “Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” sözleriyle istifa etmeyeceğini duyuran Kınık sosya medyadan tepki çekmeye devam ediyor. 

Komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından Kerem Kınık'a tepki göstererek, depremde çadır sattığı için istifaya davet eden paylaşımlarda bulundu. Gökbakar’ın paylaşımını alıntılayan Kınık, depremzedelere gönderilecek çadırların satışını savunmaya devam etti.

Son olarak Gökbakar ile Kınık'ın tartışmasına gazeteci Fatih Altaylı da yaptığı paylaşımla dahil oldu. Altaylı, "Kerem Kınık. Laf ebeliği ile üste çıkmaya çalışma. Senin nasıl biri olduğunu tüm ülke gördü. Yakınlarına çoklar sağlayan tipik bir nepotiksin. Araziye uy da utanma duygun barmış gibi yap. Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun. Yanılıyorsun koçum" ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 13.03.2023 12:21
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