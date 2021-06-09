Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı



İç Anadolu Bölgesi uzun bir aradan sonra ilk kez 3 üzeri depremle sarsıldı. Konya Meram'a bağlı Sağlık Mahallesi merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.

Konya Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi gece yarısı 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Deprem Konya'nınilçesinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 00.04 sıralarında hissedildi. Yer kabuğunun 5 KM derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.