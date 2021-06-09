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Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı

Konya Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi gece yarısı saat 00.04'de 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:12
Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı

Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı


İç Anadolu Bölgesi uzun bir aradan sonra ilk kez 3 üzeri depremle sarsıldı. Konya Meram'a bağlı Sağlık Mahallesi merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.

Konya Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi gece yarısı 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 

Deprem Konya'nın Beyşehir ilçesinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 00.04 sıralarında hissedildi. Yer kabuğunun 5 KM derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.06.09 00:25:42  37.7925   32.0318        5.0      -.-  2.3  -.-   YATAGAN-MERAM (KONYA)                             İlksel
2021.06.09 00:08:34  37.9650   27.1673        5.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.06.09 00:04:00  37.8272   32.0178        5.0      -.-  3.3  3.3   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel
2021.06.08 23:50:40  36.4232   27.1917        6.8      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 23:49:15  36.3433   27.1697       14.6      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 23:47:29  37.8795   27.5962        5.0      -.-  3.0  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2021.06.08 23:36:23  36.3870   27.1753       16.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 23:01:44  36.3913   27.0678        6.2      -.-  3.0  3.0   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 22:58:47  36.4165   27.0772        2.5      -.-  3.1  3.2   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 22:25:06  41.1975   42.2998        4.0      -.-  3.0  -.-   ZIYARET-SAVSAT (ARTVIN)                           İlksel
2021.06.08 19:36:07  36.5390   27.1183        7.2      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 19:23:56  36.3093   27.2325       15.7      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 18:23:59  38.4118   38.8273       14.4      -.-  2.0  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
2021.06.08 17:28:16  36.2997   31.8963       77.8      -.-  2.1  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2021.06.08 17:12:27  38.6072   43.2307       19.5      -.-  2.5  -.-   TOPAKTAS-(VAN)                                    İlksel
2021.06.08 16:56:45  39.9072   24.2532        9.3      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.06.08 16:30:34  39.4953   33.0478        8.4      -.-  2.2  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel
2021.06.08 13:52:07  40.3192   31.7802       21.1      -.-  2.1  -.-   YUKARIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA)                    İlksel
2021.06.08 13:21:35  36.5760   34.0977        6.2      -.-  1.8  -.-   ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN)                        İlksel
2021.06.08 13:00:54  36.1638   33.5473        0.0      -.-  1.2  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2021.06.08 11:42:07  38.1575   25.8448       16.7      -.-  1.7  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.06.08 11:15:01  38.9810   27.3337        4.5      -.-  2.7  -.-   ORTULU-KINIK (IZMIR)                              İlksel
2021.06.08 11:13:59  38.8550   27.3465        7.7      -.-  2.2  -.-   ORENCIK-(MANISA)                                  İlksel
2021.06.08 11:09:51  40.8845   33.0460       12.1      -.-  2.1  -.-   KIZILIBRIK-ATKARACALAR (CANKIRI)                  İlksel
2021.06.08 10:19:10  39.1512   27.5512        0.0      -.-  2.3  -.-   AVDAN-SOMA (MANISA)                               İlksel
2021.06.08 10:17:44  37.5970   35.5817        5.4      -.-  1.3  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              İlksel
2021.06.08 10:14:02  39.1540   29.3885        9.7      -.-  1.8  -.-   YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)                          İlksel
2021.06.08 09:33:42  40.1085   27.8468        6.7      -.-  2.0  -.-   AKCAOVA-MANYAS (BALIKESIR)                        İlksel
2021.06.08 08:19:50  36.3172   27.1868       13.1      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 07:59:29  36.3172   27.0535        6.0      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2021.06.08 07:57:30  36.3252   27.1543       14.8      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 07:47:03  37.8533   26.4605       15.1      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.06.08 07:19:30  39.2157   40.3460        5.5      -.-  2.5  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          İlksel
2021.06.08 07:17:02  36.3585   27.2177        8.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
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Son Güncelleme: 09.06.2021 00:43
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KonyaDepremBeyşehirBeyşehir DepremSon Depremler
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