Konya'da deprem | Konya 3.3 ile sallandı
İç Anadolu Bölgesi uzun bir aradan sonra ilk kez 3 üzeri depremle sarsıldı. Konya Meram'a bağlı Sağlık Mahallesi merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.
Konya Meram ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi gece yarısı 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 00.04 sıralarında hissedildi. Yer kabuğunun 5 KM derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.09 00:25:42 37.7925 32.0318 5.0 -.- 2.3 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.06.09 00:08:34 37.9650 27.1673 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.09 00:04:00 37.8272 32.0178 5.0 -.- 3.3 3.3 SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel 2021.06.08 23:50:40 36.4232 27.1917 6.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 23:49:15 36.3433 27.1697 14.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 23:47:29 37.8795 27.5962 5.0 -.- 3.0 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.06.08 23:36:23 36.3870 27.1753 16.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 23:01:44 36.3913 27.0678 6.2 -.- 3.0 3.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 22:58:47 36.4165 27.0772 2.5 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 22:25:06 41.1975 42.2998 4.0 -.- 3.0 -.- ZIYARET-SAVSAT (ARTVIN) İlksel 2021.06.08 19:36:07 36.5390 27.1183 7.2 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 19:23:56 36.3093 27.2325 15.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 18:23:59 38.4118 38.8273 14.4 -.- 2.0 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2021.06.08 17:28:16 36.2997 31.8963 77.8 -.- 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 17:12:27 38.6072 43.2307 19.5 -.- 2.5 -.- TOPAKTAS-(VAN) İlksel 2021.06.08 16:56:45 39.9072 24.2532 9.3 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.06.08 16:30:34 39.4953 33.0478 8.4 -.- 2.2 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel 2021.06.08 13:52:07 40.3192 31.7802 21.1 -.- 2.1 -.- YUKARIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2021.06.08 13:21:35 36.5760 34.0977 6.2 -.- 1.8 -.- ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2021.06.08 13:00:54 36.1638 33.5473 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.06.08 11:42:07 38.1575 25.8448 16.7 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.08 11:15:01 38.9810 27.3337 4.5 -.- 2.7 -.- ORTULU-KINIK (IZMIR) İlksel 2021.06.08 11:13:59 38.8550 27.3465 7.7 -.- 2.2 -.- ORENCIK-(MANISA) İlksel 2021.06.08 11:09:51 40.8845 33.0460 12.1 -.- 2.1 -.- KIZILIBRIK-ATKARACALAR (CANKIRI) İlksel 2021.06.08 10:19:10 39.1512 27.5512 0.0 -.- 2.3 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel 2021.06.08 10:17:44 37.5970 35.5817 5.4 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.06.08 10:14:02 39.1540 29.3885 9.7 -.- 1.8 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2021.06.08 09:33:42 40.1085 27.8468 6.7 -.- 2.0 -.- AKCAOVA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel 2021.06.08 08:19:50 36.3172 27.1868 13.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 07:59:29 36.3172 27.0535 6.0 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel 2021.06.08 07:57:30 36.3252 27.1543 14.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 07:47:03 37.8533 26.4605 15.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.08 07:19:30 39.2157 40.3460 5.5 -.- 2.5 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel 2021.06.08 07:17:02 36.3585 27.2177 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel