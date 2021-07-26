Koronavirüs 10 günde yüzde 100 arttı | Vaka sayısı 17 bine dayandı

Türkiye koronavirüsle mücadele en önemli avantajı kaçırıyor mu? Aylarca süren kapanmanın ardından virüs yayılma hızı yeniden yükselişe geçti. Temmuz ayı başında 7 binin altını gören günlük vaka sayısı ay sonu gelmeden 17 bine dayandı. Aşılama hızı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde durma noktasına geldi. Kurban Bayramı Tatili'nden dönenleri delta varyantlı salgın riskini zirveye taşıdı.

Sağlık Bakanlığı, 26 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 16 bin 809 yeni vaka tespit edilirken, 63 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında korkutan artış sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ise vatandaşlara bir uyarı daha geldi.

Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/h04jKF887Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2021

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı.

VAKA SAYISI 17 BİNE DAYANDI

Vaka sayılarında korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 585 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

Salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler ise şöyle:

Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.00, ikinci doz ortalaması yüzde 38.21, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 67 milyon 466 bin 786 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Bakanlığın 25 Temmuz verilerine göre, 223 bin 837 test yapılmıştı. Dün, 14 bin 230 vaka tespit edilirken, 55 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 211 kişi sağlığına kavuşmuştu.



