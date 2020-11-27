Koronavirüs cezasını yedikten sonra Türkçe konuştu



Binlerce can aldı, yüz binlerce kişi hastanelik oldu, ölümcül salgında tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara vatandaşlar tepki gösterirken, denetime çıkan görevliler, maskesizlere ceza kesti.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında maske denetimi yapıldı. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmesi (İSG) ve Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Güvenlik ekipleri katıldı.

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında maske denetimi yapıldı. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmesi (İSG) ve Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Güvenlik ekipleri katıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanında maske denetimlerinin devam edeceği öğrenilirken bugün gerçekleştirilen denetimde biri yolcu olmak üzere 2 kişiye para cezası kesildi.

