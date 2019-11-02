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Lorem ipsum skandalı | TCDD o afişleri toplattı

15 Temmuz için hazırlanan afişleri hızlı trenlere asan Devlet Demir Yolları medya ekibinin skandal hatasını vatandaşlar fark etti. 

Lorem ipsum skandalı | TCDD o afişleri toplattı

15 Temmuz için hazırlanan afişleri hızlı trenlere asan Devlet Demir Yolları medya ekibinin skandal hatasını vatandaşlar fark etti. 

02 Kasım 2019 Cumartesi 23:44
Lorem ipsum skandalı | TCDD o afişleri toplattı

Lorem ipsum skandalı | TCDD o afişleri toplattı


Yüksek hızlı trenlere asılan 15 Temmuz afişlerindeki skandalı fark eden duyarlı bir vatandaşın sosyal medya paylaşımı etkili oldu, Lorem ipsumlu taslak afişler hızlı trenlerden toplatılıyor, peki YHT içinde yıllardır dönen TV akışı ne olacak? YHT vagonlarındaki TV ekranlarında yayın akışında, TCDD Raillife Dergisi eski genel yayın müdürünün kendine ait sözleri bulunuyordu. 

AFİŞİ KİMSE İNCELEMEMİŞ

TCDD yönetimi bugün 15 Temmuz'u anmak için hazırlanan afişlerin taslak halinin hızlı trenlere asıldığının anlaşılması üzerine TCDD yönetimi harekete geçti. 

Hızlı trende yer alan 15 Temmuz'la ilgili bir afiş sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu afişin taslak halinin basıldığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçildi. Habertürk'ün ulaştığı TCDD kaynakları, talimatın verildiğini söz konusu afişlerin toplatılacağını bildirdi.

Twitter'da gündem olan 15 Temmuz afişinde "Demokrasi zaferi" başlığı ve görselin altında "Lorem ipsum" metni yer alıyordu. Lorem ipsum, grafik ve sayfa tasarlarken metnin konulacağı yerde nasıl duracağını göstermek için kullanılan evrensel bir test yazısını ifade ediyor. 

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