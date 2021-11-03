MAN'dan İETT'nin kadın şoförlerine güvenli sürüş eğitimi



MAN ProfiDrive Akademisi’nin uzman eğitmenleri tarafından hem interaktif hem de araç üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerine İETT bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför katıldı. Yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid modeli ile test sürüşlerinin de yapıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan İETT’nin kadın şoförlerine törenle sertifikaları verildi.

İstanbul’un zorlu ve yoğun trafiğinde görev yapan İETT’nin kadın şoförlerine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Bu kapsamda İETT bünyesinde şehir içi ulaşımda görev yapan kadın şoförlere, MAN ProfiDrive Akademisi’nin uzman eğitmenleri tarafından iki gün süreyle güvenli sürüş ve MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid eğitimleri verildi. İnteraktif eğitimlerin yanı sıra araç üzerinde uygulamalı olarak da gerçekleştirilen eğitimlere İETT bünyesinde aktif hatlarda çalışan 27 kadın şoförden 24’ü katıldı. Kadın şoförler test sürüşlerini, ileri teknolojisi, çevreye duyarlılığı ve yüksek yakıt ekonomisi ve güvenliği ile öne çıkan yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid otobüslerle gerçekleştirdi. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan kadın şoförler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

MAN’ın İstanbul İkitelli Tesisleri’nde gerçekleştirilen Güvenli Sürüş ve MAN Lion’s City Efficient Hybrid teknik tanıtım eğitim Töreni’ne, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Naşit Oskay, Eğitim Müdürü Neslihan İncirci ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, Kamu Satış Müdürü Taylan Aslanoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Sezen Çözen İnci ve eğitimde yer alan kadın şoförler katıldı.

“Belediye olarak, Kadın istihdamına özel önem veriyoruz”

Törenin açılışında konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, İBB olarak kadın istihdamına özel önem verdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘toplumsal yaşamda eşitlik’ temelli anlayışı nedeniyle İstanbul’da bugün sadece İETT’de değil, itfaiyeden şehir hatları vapurlarına, metrodan güvenlik personeline, hemen her alanda kadın çalışan sayısını artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda da gelecek dönemde çok daha fazla kadın şoförü istihdam etmek istiyoruz. İlk göreve başlayan kadın şoförlerimiz çok olumlu tepkiler aldılar. Bize gelen teşekkürlerde, en çok pay kadın şoförlerimize aittir. Yolcularımızın bir kısmı, direksiyon başında kadın şoför görünce önce bir tedirginlik hissettiklerini ama ilerleyen dakikalarda kadın şoförlerimizin becerilerini gördükçe tedirginliğin yerini güvene bıraktığını ifade ediyorlar. Biz de belediye olarak, kadın şoförlerimize aynı şekilde güveniyoruz. Onlar, yaptıkları işe duydukları saygı, işlerini yaparken gösterdikleri özen, özveri sayesinde kendilerinden sonra bu işi yapmayı düşünen diğer kadınlara da ilham oluyorlar. Kent içi toplu taşımada hizmet kalitesini daha yukarılara taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul halkına hak ettiği kalitede hizmet sunabilmek için daha yapacak çok işimiz var. Özellikle araç filomuzun yaşını gençleştirmek için hızlıca araç alımları yapacağız. Anlaşmasını yaptığımız 160 metrobüs aracı yanında, 2022’de 100 adet daha araç alarak filomuza katmayı hedefliyoruz” dedi.

“Her alanda kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerine güveniyoruz”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise, hayatın her alanında kadınların bilgi, beceri, yeteneklerine güvendiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Şehir içi ulaşımda kadınların ticari araç kullanımında yerleşik olan negatif algının giderilmesini de hedefleyen bu eğitimin sonunda da gördük ki; kadınlar fırsat verildiğinde her işin üstesinden başarıyla gelebiliyorlar. Biz de MAN Eğitim Akademimiz bünyesinde yer alan MAN ProfiDrive Akademi ile onların bu başarılarına destek olmaktan büyük mutluluk duyduk. İstanbul gibi dünyanın en zorlu trafiğine sahip bir şehirde, otobüs gibi bir ağır vasıtayı kullanmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bu nedenle de İETT bünyesinde bu işe girme cesareti gösteren ve İstanbul şehir içi ulaşımında başarılarıyla fark yaratan tüm kadın şoförleri tebrik ediyorum. Trafikte can ve mal güvenliği noktasında büyük önem taşıyan güvenli ve ileri sürüş eğitimleri konusunda gerek İBB gerekse de diğer belediyelerimizle bundan sonra da bu tür iş birliklerimizi devam ettirmeyi arzuluyoruz.

MAN olarak, bugün kamyon, çekici, otobüs ve hafif ticari araç sektörlerinde, farklı iş kollarına yönelik en ideal çözümleri sunuyoruz. Türkiye genelinde sadece şehir içi ulaşımında 2.000’in üzerinde aracımız çalışıyor. Halihazırda Ankara’da 1.240 adet CNG’li ve Gaziantep’te de 50 adet CNG’li otobüsümüzün yanında, ülkemizin birçok ilinde araçlarımız çok uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Müşterilerimizin tercih nedenlerinin başında ise, hiç şüphesiz araçlarımızın çevreci özellikleri, üstün teknolojileri, yüksek yakıt tasarrufları, sürücü-yolcu güvenlik sistemleri, konfor ve tasarım ayrıcalıklarının yanında, satış sonrası hizmetler geliyor. Biz MAN çatısı altında sadece araç üretip, satmıyoruz, aynı zamanda yıllara sığan iş birlikleri oluşturarak, uzun yıllar sorunsuz ve güvenli bir biçimde hizmet verecek araçları pazara sunuyoruz.”

Törende konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan kadın şoförlere, başarı sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan katılımcılar, gelişimlerine yaptıkları katkı ve desteklerinden dolayı İETT ve MAN’a teşekkür ettiler.

Güvenli sürüş ve MAN Lion’s City Efficient Hybrid Teknik Tanıtım Eğitimi üç aşamada verildi

Yoğun bir çalışma sürecine sahne olan üç aşamalı eğitimde ilk olarak, araç tasarımı ve güvenli sürüşe ilişkin katılımcılara interaktif eğitimler verildi. Daha sonra testlerde kullanılan ve sahip olduğu üstün nitelikleri ile şehir içi ulaşımının yeni gözdesi MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid’in sahip olduğu teknoloji hakkında kadın şoförler bilgilendirildi. Özellikle MAN Lion’s City’nin çevreye duyarlı ve dayanıklı motor teknolojisi, üstün yakıt ekonomisi, çağın ilerisindeki tasarımı, sürücü ve yolcu konforuna yönelik yeniliklerinin ön plana çıktığı eğitimlerde, ayrıca Efficient Hybrid fonksiyonun teknolojik alt yapısı ve avantajları ile CNG motorunun üstün özellikleri teknik detaylarıyla katılımcılara interaktif eğitim uygulamaları ile aktarıldı. Üçüncü aşamada ise, araç üzerinde uygulamalı tanıtım ve güvenli sürüş teknikleri eğitimleri pratik olarak gerçekleştirildi.

Kadın şoförler, eğitmenlerinden tam not aldılar

Kadın şoförler gerekli eğitimlerinin ardından MAN ProfiDrive Akademi ve İETT’nin uzman eğitmenleri eşliğinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid modeli ile gerçek trafik şartlarında sürüş gerçekleştirdiler. Her alanda olduğu gibi ağır vasıta araçlarının kullanımında da başarılı olduklarını ortaya koyan kadın şoförler hem ilgi, bilgi ve dikkatleri hem de soğukkanlı ve güvenli sürüş becerileri ile tüm eğitmenlerden tam not aldılar.

Yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid özellikleri ile fark yaratıyor

İki gün süren eğitimlerde kullanılan yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, şehir içi ulaşımına getirdiği birçok yeniliğin yanı sıra 1.260 litre Type4 CNG tankları ile en zorlu trafik ve yol şartlarında bile minimum 500 kilometre yapabiliyor. Yeni nesil otobüs, 9.5 litre hacminde 320 hp güç üretebilen, 1400 Nm yüksek tork üreten, üstün teknolojili ve doğal gazlı bir motora sahip. Aracın motoru, 12 kW’a kadar güç çıkışı verebilen ve 520 Nm tork üretebilen KSG adı verilen bir elektrik sistemi ile desteklendiği için ‘Hybrid Araç’ sınıfında yer alan MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, ayrıca ABS, ASR, EBS, ESS ve kör nokta uyarı asistanı gibi pek çok sürücü güvenlik destek sistemini bir arada bulunduruyor.

Bunlarla birlikte farklı fiziksel yapılardaki sürücülerin ergonomik gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayan güvenliği artırılmış sürücü kabini, ferah bir iç mekan sunan farklı renklerde ambiyans aydınlatması, şoförlerin işlerini kolaylaştıran dışa dönük geniş görüş açısı, rahat okunabilen panel ve kontrol tuşları, geri görüş kamerası, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip sürücü koltuğu için geniş ayarlama aralığı, renkli ve kullanımı kolay ekranlar, kabin içerisinde çanta ve diğer eşyalar için kapaklı bölümlerin bulunduğu MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, ısıtmalı sürücü camı, ön cam ve aynalar ile gece görüşünü kolaylaştıran LED aydınlatma sistemiyle şehir içi ulaşımında farkını ortaya koyuyor.