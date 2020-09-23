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McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi

Türkiye'de bir gün içinde 72 vatandaş koronavirüsten can verirken, koronavirüsle mücadelede dünya markası McDonalds şirketinin, çalışanlarını yeterince eğitmediği ve bilgilendirmediği ortaya çıktı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:15
McDonalds kuryesi maskesiz servise çıktı, polise direndi

McDonalds kuryesi maskesiz servise çıkarsa


Dünya fastfood lideri McDonalds'ın kuryesi olduğu görülen bir gencin maske takmadan servise çıkması, kendisini uyaran polis ekiplerini tehdit etmesi sosyal medyada günün konusu oldu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kavramlar gündelik hayatın bir parçası haline gelirken, bu konuda daha çok titizlenmesi gereken gıda şirketlerinin duyarsızlığı, çalışanlarının küstah tavırları kameralara bakın nasıl yansıdı.
Altında dünyanın en büyük fasdfood şirketi McDonlds şubesinin kurye motoru, üzerinde yine aynı şirketin kıyafeti olan ismi henüz açıklanmayan geç, İstanbul Tuzla'da maskesiz bir şekilde trafikte polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polis ekiplerinin nazik tutumuna rağmen ekipleri tehdit eden genç adam, zor kullanan polislere karşı da direnmesini sürdürdü. Bir ara cep telefonuyla tanıdıklarından destek isteyen hamburgerci kuryesinin "Bana teşkilatın numarasını at diyorum" sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir gencin polislere kimliğini vermemek için direnirken takındığı tavır ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar edince olanlar oldu. Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “ Bana teşkilatın numarasını gönderin" dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Asıl soru işareti; Dünya devi McDonalds logolu kurye kıyafeti, ve kurye aracı kullanan genç hakkında, ünlü şirketin nasıl bir işlem yaptığı oldu.

Anahtar Kelimeler:
McDonalds KuryesiMaskesiz Kurye
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