Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Muammer Yolcu, yamaç paraşütü ile atladı gözden kayboldu

Bursa Orhangazi'de paraşütle Gürle Dağı'ndan atlayan Muammer Yolcu aniden çıkan fırtınaya kapılarak gözden kayboldu. Paraşüt kontrolünü kaybeden Yolcu'yu bulmak için Gürle'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yolcu'nun telefonu açık, ancak aramalara cevap veremiyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:03
Muammer Yolcu, yamaç paraşütü ile atladı gözden kayboldu

Muammer Yolcu, yamaç paraşütü ile atladı gözden kayboldu

Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan yerel gazete sahibi Muammer Yolcu aniden bozulan hava koşulları yüzünden rüzgara kapılarak savruldu. Kendisine ulaşılamayan Yolcu'yu bulmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuruyemişçilik yapan, bir dönem ilçede yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan evli ve bir çocuk sahibi Muammer Yolcu, bugün saat 15.00 sıralarında Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı.


Edinilen bilgilere göre, bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybeden Yolcu, gözden kayboldu.


Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirdi.


Olay yerine gelen AFAD ve ANDA ekipleri, Gölyaka, Akharem, Gürle köyleri bölgesinde arama çalışmaları başlattı. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı çalışmalar güçlükle sürdürüyor.

300 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU 

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 5 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 300 kişilik arama kurtarma ekibi, araziye tarama yaparken, Muammer Yolcu'nun cep telefonunun açık olduğu ve ekiplerin o bölgede yoğunlaştığı belirtildi.

DAĞLIK ARAZİDE GECE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

TELEFONA CEVAP VERMEDİ, AMA SİNYAL ALINIYOR

Öte yandan jandarma ekiplerinin çalışmasında Muammer Yolcu'nun cep telefonunun açık olduğu ancak cevap vermediği öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin titiz araştırmasıyla cep telefonu sinyali tespit edildi. Ekipler, cep telefonu sinyalinin alındığı bölgede çalışmaları sürdürüyor.


 

Son Güncelleme: 16.05.2021 23:16
Anahtar Kelimeler:
Muammer YolcuKayıpGazeteciGürle Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet aslan 2021-05-16 22:11:37

paraşüt kullanmadan önce hava durumuna bakılmamış mı? paraşütle atlayış öncesi yer ekipleri bu konuda bilgilendirme yapar, ani hava değişimlerinin olduğu bölgelerde bu tür etkinlikler yapılmaz. mayıs ayı en çok meteorolojik değişimin yaşandığı zaman. geçmiş olsun umarım sağ salim bulunur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Parkta uyuyakalan kadına polis ceza yazmadı
Parkta uyuyakalan kadına polis ceza yazmadı
İBB'den tam kapanma boyunca tam mesai
İBB'den tam kapanma boyunca tam mesai
Kademeli normalleşme öncesi parkta oturanlara ceza
Kademeli normalleşme öncesi parkta oturanlara ceza
Kademeli normalleşme döneminde nereler açık, kimlere izin var?
Kademeli normalleşme döneminde nereler açık, kimlere izin var?
Isparta Şehit Yasin Özdamar'ı uğurladı
Isparta Şehit Yasin Özdamar'ı uğurladı
İBB'nin bisikletli zabıtaları devriye gezmeye başladı
İBB'nin bisikletli zabıtaları devriye gezmeye başladı
Yerin 4 kat altına inmişler | Faciadan dönülmüş
Yerin 4 kat altına inmişler | Faciadan dönülmüş
Plastik atıkları mı öldürdü | Dev balina Mersin'de sahile vurdu
Plastik atıkları mı öldürdü | Dev balina Mersin'de sahile vurdu
Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi
Otoyol'da makas attı, araçları ölüme sürükledi
4 milyon liralık heykel komedisi | Sonunda kaldırıldı
4 milyon liralık heykel komedisi | Sonunda kaldırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim