Muammer Yolcu, yamaç paraşütü ile atladı gözden kayboldu

Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan yerel gazete sahibi Muammer Yolcu aniden bozulan hava koşulları yüzünden rüzgara kapılarak savruldu. Kendisine ulaşılamayan Yolcu'yu bulmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuruyemişçilik yapan, bir dönem ilçede yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan evli ve bir çocuk sahibi Muammer Yolcu, bugün saat 15.00 sıralarında Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı.



Edinilen bilgilere göre, bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybeden Yolcu, gözden kayboldu.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirdi.

300 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Olay yerine gelenvebölgesinde arama çalışmaları başlattı. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı çalışmalar güçlükle sürdürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 5 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 300 kişilik arama kurtarma ekibi, araziye tarama yaparken, Muammer Yolcu'nun cep telefonunun açık olduğu ve ekiplerin o bölgede yoğunlaştığı belirtildi.

DAĞLIK ARAZİDE GECE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

TELEFONA CEVAP VERMEDİ, AMA SİNYAL ALINIYOR

Öte yandan jandarma ekiplerinin çalışmasında Muammer Yolcu'nun cep telefonunun açık olduğu ancak cevap vermediği öğrenildi.



Jandarma ekiplerinin titiz araştırmasıyla cep telefonu sinyali tespit edildi. Ekipler, cep telefonu sinyalinin alındığı bölgede çalışmaları sürdürüyor.



