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Müjdat Gezen davasında mahkeme kararını verdi

Türkiye'yi boş yere geren, tartışması aylarca süren, sanat merkezinin kundaklanmasına neden olan davada mahkemeden sonunda karar çıktı.

Müjdat Gezen davasında mahkeme kararını verdi

Türkiye'yi boş yere geren, tartışması aylarca süren, sanat merkezinin kundaklanmasına neden olan davada mahkemeden sonunda karar çıktı.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:32
Müjdat Gezen davasında mahkeme kararını verdi

Müjdat Gezen davasında mahkeme kararını verdi

Türk tiyatrosunun cumhuriyet döneminde yetiştirdiği en önemli isimlerinden, muhalif kimliği ile tanınan Müjdat Gezen'in Burhan Kuzu hakkında söylediği sözler nedeniyle açılan davada mahkeme kararını verdi. Burhan Kuzu'ya "hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada, mahkeme cezaya yer olmadığına açıkladı. Müjdat Gezen için daha önce de benzer bir davadan açılan mahkemeden beraat kararı çıkmıştı. 

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında, Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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