Niğde Bor'da Deprem Oldu | 5.3 ile sarsıldık



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Niğde Bor ilçesi yakınlarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

Deprem yer kabuğunun 6.5 KM derinliğinde oluştu.

Uzmanlar, Tuz Gölü fayı üzerinde gerçekleşen depremin bir kaç bin yıldır sustun bir hat üzerinde gerçekleştiğini belirterek 'Bu hattın daha yüksek sarsıntıya neden olacak artçılar olabilir" uyarısında bulundu

Deprem Bor ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarak cadde ve sokaklarda beklemeye başladı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel 2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel 2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlksel 2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel 2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 12:17:19 37.7818 36.2928 5.4 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 12:13:03 38.1430 37.8065 8.8 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.02.25 12:04:36 37.9322 36.4605 5.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 11:58:39 38.3883 37.4768 5.0 -.- 4.2 4.2 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 11:57:37 36.1068 36.0068 8.6 -.- 3.1 3.5 KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.02.25 11:53:33 38.4177 37.5718 5.3 -.- 2.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.02.25 11:44:44 36.2718 36.1045 12.7 -.- 2.1 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel 2023.02.25 11:37:52 38.5600 39.4707 5.0 -.- 2.5 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel 2023.02.25 11:25:46 37.9948 36.5792 5.0 -.- 3.3 3.4 KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.25 11:24:30 39.1095 41.4490 5.6 -.- 2.1 -.- ASAGIHACIBEY-VARTO (MUS) İlksel