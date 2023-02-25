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Niğde Bor'da Deprem Oldu | 5.3 ile sarsıldık

İç Anadolu Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği devam ediyor. Niğde'nin Bor ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 5.3 olarak ilan edildi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 13:42
Niğde Bor'da Deprem Oldu | 5.3 ile sarsıldık

Niğde Bor'da Deprem Oldu | 5.3 ile sarsıldık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Niğde Bor ilçesi yakınlarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

Deprem yer kabuğunun 6.5 KM derinliğinde oluştu.

Uzmanlar, Tuz Gölü fayı üzerinde gerçekleşen depremin bir kaç bin yıldır sustun bir hat üzerinde gerçekleştiğini belirterek 'Bu hattın daha yüksek sarsıntıya neden olacak artçılar olabilir" uyarısında bulundu

Deprem Bor ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarak cadde ve sokaklarda beklemeye başladı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.25 13:34:11  36.1953   35.9538        6.5      -.-  2.4  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel
2023.02.25 13:27:08  37.9925   34.0147        5.0      -.-  5.3  5.2   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.02.25 13:24:52  38.1812   37.8643        5.0      -.-  2.5  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 13:14:40  38.2643   37.2175        6.1      -.-  2.3  -.-   CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 13:10:14  37.4117   36.8815        5.0      -.-  2.3  -.-   KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 13:07:09  38.1855   38.5540        5.0      -.-  2.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2023.02.25 13:05:12  38.0678   37.6693        5.4      -.-  2.0  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 13:02:54  38.1532   38.6233        4.0      -.-  2.1  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 12:56:44  38.2030   37.4848       14.8      -.-  1.8  -.-   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 12:55:48  38.7952   37.4085        5.0      -.-  2.1  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.02.25 12:53:16  38.0688   37.4568        8.6      -.-  1.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.25 12:44:29  38.0127   37.6813        5.8      -.-  2.0  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.25 12:42:04  38.1875   38.0858        5.9      -.-  2.8  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 12:39:10  37.3133   31.9662        5.0      -.-  2.2  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2023.02.25 12:32:51  40.7130   42.8837        4.8      -.-  2.8  -.-   AKDERE-(KARS)                                     İlksel
2023.02.25 12:30:39  36.2418   36.2522        7.2      -.-  2.1  -.-   UZUMDALI-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.25 12:21:13  38.2115   37.6775        8.0      -.-  2.7  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel
2023.02.25 12:18:39  37.9353   36.3553       13.9      -.-  1.9  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 12:17:19  37.7818   36.2928        5.4      -.-  2.2  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 12:13:03  38.1430   37.8065        8.8      -.-  2.2  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.25 12:04:36  37.9322   36.4605        5.0      -.-  2.8  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.25 11:58:39  38.3883   37.4768        5.0      -.-  4.2  4.2   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.25 11:57:37  36.1068   36.0068        8.6      -.-  3.1  3.5   KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2023.02.25 11:53:33  38.4177   37.5718        5.3      -.-  2.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2023.02.25 11:44:44  36.2718   36.1045       12.7      -.-  2.1  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.25 11:37:52  38.5600   39.4707        5.0      -.-  2.5  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  İlksel
2023.02.25 11:25:46  37.9948   36.5792        5.0      -.-  3.3  3.4   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 11:24:30  39.1095   41.4490        5.6      -.-  2.1  -.-   ASAGIHACIBEY-VARTO (MUS)                          İlksel

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Son Güncelleme: 25.02.2023 13:59
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