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Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen maske takmayan, yazılan cezaya ise itiraz eden gençte koronovirüse rastlandı. Sokağa çıkma yasağına uymayan O.A adlı genç tedavi altına alındı.

17 Temmuz 2020 Cuma 21:17
Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı

Polis maske cezası yazdı, o itaraz etti | Koronavirüslü çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çok sayıda kişye virüs bulaştırdığından endişe edilen A.O adlı gencin, polisin maske takmadığı için para cezası kesmesine de itiraz ettiği belirlendi.


Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayan O.A. (23),geçen 15 Temmuz'da arkadaşları ile Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda gezerken, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından uyarıldı. O.A., uyarıya aldırış etmeyip, polislerle tartıştı.

O.A.'ya maske takmadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. Kendisine kesilen cezaya itiraz eden O.A., ayrıca cezayı kesen polisten de şikayetçi oldu.

BİR GÜN SONRA ATEŞLENDİ

O.A, kendisine ceza kesilmesinden bir gün sonra yüksek ateş şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada O.A.'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine O.A.'ya ceza kesen iki polise de test yapıldı. Polislerin test sonuçları negatif çıktı.

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KoronaHaberAydınEfelerMaske
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