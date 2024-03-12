Sarıyer'de tek seferde 5 kişiye sıcak yemek
Sarıyer Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü büyük bir açılışla karşıladı. Başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere günlük 5 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak şekilde tasarlanan, aynı zamanda olası afet durumlarında sahra mutfağı olarak kullanılacak Hanife Füsun Ürkmezgil Sahra Mutfağı ve Aşevi’nin açılışı yapıldı.
Sarıyer Belediyesi, günlük 5 bin kişiye sıcak yemek hazırlama kapasitesi olan Hanife Füsun Ürkmezgil Sahra Mutfağı ve Aşevi’nin açılışını yaptı. Başkan Genç, buradaki açılışın hemen ardından ise Maslak Mahallesi Muhtarlık binasının da açılışını gerçekleştirdi.
EMEĞİ GEÇEN HERKESLE GURUR DUYUYORUM
OLASI AFETLERDE SAHRA MUTFAĞI OLACAK
Olası afetlere karşı yapımına başlanan Sarıyer Belediyesi Deprem ve Afetlere Hazırlık Sahra Mutfağı ve Aşevi’nden, deprem ve afet durumlarında hızlı gıda erişimini sağlamanın dışında başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere, taziyelere, sokak iftarları ve sahurlarına, gündüz bakımevleri, kız konukevi ve SAGEM’lere, Kilyos Sosyal Tesisleri’nde konaklayan vatandaşlara günlük olarak sıcak yemek gönderilecek. Üniversite öğrencilerinin de unutulmadığı Deprem ve Afetlere Hazırlık Sahra Mutfağı ve Aşevi’nde hazırlanan çorbalar üniversite önlerinde ikram edilecek. Tek seferde 5 bin kişiye sıcak yemek yapılabilen kurum, kapasitesi olağanüstü durumlarda artırılabilecek şekilde tasarlandı.
YÜZDE YÜZ HİJYENİK
Yaklaşık 800 metrekare kapalı alanı bulunan merkez, betonarme çelik ve uzay çatı sistemiyle inşa edildi. Maslak Akasya Sokak’ta yapımı devem eden aşevinde tüm yemekler, gıda mühendisleri denetiminde tüm hijyenik koşullara uygun olarak yapılıp, depolanacak. Kullanılacak termobox sistemiyle yemekler evlere sıcak olarak ulaştırılacak. Tamamen belediye çalışanlarının görev yapacağı merkezin yer seçiminde ise ilçenin bütünlüğü ele alınarak ihtiyaç sahiplerine en hızlı ulaşılacak noktada olması hedeflenmiş.