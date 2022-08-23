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Sefine Tersanesi hayatını kaybeden genci suçladı

Yalova Sefine Tersanesi'nde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan ve yüksekten düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yasin Demirdağ'ın öldükten sonra emniyet kemeri giydirilmeye çalışıldığı duyurulmuştu. T

23 Ağustos 2022 Salı 00:03
Sefine Tersanesi hayatını kaybeden genci suçladı


Sefine Tersanesi hayatını kaybeden genci suçladı

Yalova Sefine Tersanesi'nde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan ve yüksekten düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yasin Demirdağ'ın öldükten sonra emniyet kemeri giydirilmeye çalışıldığı duyurulmuştu. Tepkiler üzerine Demirdağ'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan şirket yetkilileri, işçinin defalarca uyarıldığı yönünde açıklama yaparak ölen personeli suçladı.


Yalova Sefine Tersanesi'nde Özyılmazlar taşeron firmasında çalışan ve 17 Ağustos'ta yüksekten düşerek ölen 19 yaşındaki Yasin Demirdağ'ın ölümüne ilişkin olayın görgü tanığı işçiler konuştu. Adlarını vermek istemeyen işçiler, o gün Demirdağ’a çelik halat yerine ip halat verildiğini ve onun kopması sonucu işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini söyledi.


İşçiler, Demirdağ’ın düşmesi sonrasında İş Sağlığı Güvenliği (İSG) uzmanlarının hemen olay yerine geldiğini, Demirbağ’ın üzerindeki kopmuş halatın kalan kısmını çıkarmaya çalışarak kendisinin halat takmadığı için düştüğü izlenimi yaratmaya çalıştıklarını öne sürdü. Bunun üzerine diğer işçilerin İSG çalışanlarına izin vermediğini ve arbede yaşandığını aktardılar.

Sefine Tersanesi’nden montaj elemanı olarak çalışan Yasin Demirdağ’ın iş kazasıyla ilgili yazılı açılama yapıldı. Tersanede iş güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Yasin Demirdağ’a da işe girişte, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini, kişisel koruyucu donanımlarının da eksiksiz teslim edildiği iddia edildi. 

"ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE EMNİYET KEMERİNİN KANCASINI TAKMASI KONUSUNDA UYARILDI"

Açıklamada ayrıca olay günü, İSG personelinin tüm çalışanlara kurallar gereği emniyet kemeri giydirdiği ve çalışma lokasyonlarına yaşam hattı çekildiği anlatıldı. Sabah saat 08.00’de en az iki kişi çalışma kuralına göre, Yasin Demirdağ ve ustabaşısının güvenli bir şekilde çalışmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İSG birimi tarafından yapılan rutin kontroller çerçevesinde saat 10.55’te, Yasin Demirdağ’ın, çalışma yaptığı 3 nolu crosdeck üzerindeki korkulukların dışına çıkarak, ambar kenarında emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalıştığı tespit edilmiş, bunun üzerine ‘uygunsuzluk-ramak kala formu’ tutularak ve görsel kaydı da alınarak kendisi uyarılmıştır. Bu tespit bir yönüyle Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri kullanması gerektiğinin bilincinde olduğunu göstermektedir.”

BİLGİ VERMEDEN ÇALIŞMA BÖLGESİNİ DIŞINA ÇIKMIŞ

Yasin Demirdağ’ın aynı gün saat 13.00 civarında, çalışma bölgesi olmayan bir yerden yüksekten düştüğü bilgisinin İSG ekiplerine bildirildiği belirtilen açıklamada, “Olay yerine derhal intikal edilerek sağlık ekiplerine ve 112 acil servise haber verilmiş ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen Yasin Demirdağ kurtarılamamıştır. Yapılan ilk tespitlere göre meydana gelen üzücü kazanın sebebi; Yasin Demirdağ’ın emniyet kemeri üzerinde olmasına rağmen bunu kullanmaması, kemerin güvenlik lanyardını (kancasını) bağlamadan çalışması, çalışma izni verilen bölgenin dışında olması, İSG birimine haber vermeden bölgesini değiştirmesidir” ifadelerine yer verildi.

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Sefine TersanesiYalova
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