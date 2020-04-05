Son Dakika Koronavirüs | Bir günde 73 can kaybı | 256 vatandaşımız iyileşti

Türkiye'de koronavirüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.Koronavirüse bağlı olarak dün 76 vatandaşımız can vermişti,.

İBB DEFİN İŞLEMELERİNİ TİTİZLİKLE YAPIYOR

İBB, küresel salgın Kornavirüs’ün Türkiye’deki merkezi olan İstanbul’da, defin işlerini titizlikle yürütülüyor. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından kurulan ekipler, tam korumalı bir şekilde çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın Koronavirüs’ün (Covid-19) ülkemizde görüldüğü ilk vakanın açıklanmasıyla birlikte, bir dizi önlemi hızla hayata geçirdi. Bir yandan kentlinin Koronavirüs riskini azaltmaya yönelik çalışan İBB, diğer yanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için defin işlerini aksatmadan yürütüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri için titizlikle çalıştıklarını ifade İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, şu açıklamalarda bulundu:

“İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak İstanbul’da vefat eden vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini büyük titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. Evde, hastanede ya da başka bir yerde, ölüm bilgisini aldığımız an, cenazenin alınışından defnine kadar her işlem tarafımızca yapılıyor. Kimsesiz, adli, zehirlenme gibi cenazeleri almak için kurumuş ekiplerimizin sayısını, Koronavirüs salgını sonrası artırdık. Bu amaçla, Anadolu ve Avrupa yakasında ekipler kurduk. Bu işlemi tam korumalı bir şekilde ifa ediyoruz.

DOKTOR RAPORU OLMADAN CENAZEYİ ALAMAYIZ

Bu konuda en büyük sıkıntımız şu ki; işlemlere başlamak için ölüm nedeninden haberdar olmamız gerekir. Bunun tek yolu, doktor raporunun çıkması, nüfustan düşmesidir. O an itibariyle, entegre olduğumuz nüfus müdürlüğü sisteminden cenaze işlemlerine başlayabiliyoruz. Bizim açımızdan gecikme ve aksaklıkların olmaması için biran önce doktor raporu hazırlanmalıdır. Bu iş, ilçe belediyeleri ve sağlık müdürlüğü uhdesinde yürütülür. Evden cenazeyi almamız için doktor raporu, konu adli ise savcılık izin belgesi olmada cenazeyi alma hakkımız yoktur. Bu belgeler ulaştığı an itibari ile cenazeleri almak için yeterli sayıda ve liyakatte ekiplerimiz mevcuttur.

İki gündür sosyal, yazılı ve görsel medyada yer alan, Ekrem Yapıcı cenazesiyle ilgili olarak şunu belirtmek gerekir. Sabah 06.00’da vefat eden vatandaşımızın bilgisi, kurumumuza saat 14.00 itibari ile geldi. İlk etapta, ‘doğal ölüm’ olarak gelen bilgi üzerine yola çıkan ekibimiz, cenazenin Sağlık Müdürlüğü’nce alınacağı bilgisi verilerek durdurulmuştur. Bu durdurma sonucu aksaklık oluşmuştur.

Bu ve buna benzer konuların, böylesi hassas günlerde yanlış haber ve söylemlere konu edilmesi hoş bir durum değildir. Sağlık Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve savcılığın, ilgili evrakları hızlıca hazırlamaları ve kurumumuza bilgi vermeleri durumunda, cenazenin alımından defnine kadar yapılması gereken her türlü işlemi yapma kabiliyet, liyakat ve ekipmana sahibiz.

Eklemek isteriz ki, salgınla ilgili alınan bütün koruyucu önlem kararlarına titizlikle uymaktayız. Bu çerçevede yeni alınan kararlar ışığında şehirlerarası cenaze nakil hizmetlerini de durdurmuş bulunuyoruz.

Özetlemek gerekirse, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak, Korona öncesinde olduğu gibi şimdi ve sonrası, ölen vatandaşımızın dini hassasiyetlerini gözeterek, her türlü defin hizmetini vermekteyiz, vermeye devam edeceğiz.”

KADIKÖY’DEN İHALEYE DEĞİL VİRÜSLE MÜCADELEYE BÜTÇE

Kadıköy Belediyesi Nisan ayında yapılması planlanan tamir, yenileme, asfalt gibi ihaleleri iptal ederek, bütçesini yeni tip koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla yaptığı hizmetlere ayırdığını açıkladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ‘Şu anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden geçiyoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır. Bu nedenle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal kararı aldık’ diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; ‘Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.04.2020 tarihli 2020/131061 ihale kayıt numaralı “2020 Kadıköy İlçesi Yol, Kaldırım, Yağmur Suyu Kanalı, Tamir Bakım Onarım ve Yenileme İşi”; 06.04.2020 tarihli 2020/129526 ihale kayıt numaralı “Kadıköy Belediyesi Hizmet Binaları ve Kamu Binalarında Tadilat ve Onarım İnşaatı”; 07.04.2020 tarihli ve 2020/134614 ihale kayıt numaralı “Kadıköy İlçesi 2020 Yılı Plent Altı Asfalt ve Emülsiyon Alımı” ihaleleri, ayrılan ödeneklerde Koronavirüs sebepli öngörülemeyen değişiklikler olabileceğinden iptal edilmiştir’’.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ODABAŞI: ÖNCELİK YURTTAŞ, İHALE DEĞİL

İhale iptallerine yönelik açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,‘Şu anda çok zor ve öngörülemez bir dönemden geçiyoruz. Biz ilçe belediyesi olarak Kadıköylülerin kendilerini güvende hissetmeleri, yalnız olmadıklarını göstermek için çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaş almış komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, onlara sıcak yemek hizmeti vermeye başladık. Zor durumda olan, bize ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz yurttaşımızdır. Bu nedenle daha önceden duyurusuna çıkılan, ancak şu kritik dönemde elzem olmayan ihaleleri iptal kararı aldık. Bu zorlu günler geçtikten sonra aradaki farkı da hızlıca kapatarak bütün hizmetlerimizi eksiksiz sağlamaya devam edeceğiz’ dedi.