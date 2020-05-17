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THY ile tarihe yolculuk için hatıra biletlere hücum

Türk Hava Yolları 19 Mayıs Hatıra Bileti ile vatandaşlara Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yer olan Samsun'a sembolik bir uçuş sağlıyor. Peki, THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır?

17 Mayıs 2020 Pazar 21:06
THY ile tarihe yolculuk için hatıra biletlere hücum


THY ile tarihe yolculuk için hatıra biletlere hücum



Türk Hava Yolları 19 Mayıs Hatıra Bileti nasıl alınır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı TK1919 sefer sayılı THY 19 Mayıs bileti ile Samsun'a tarihi yolculuk yapıyor ve biletlerini profillerinden paylaşıyor. Peki, THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınıyor? İşte ayrıntılar...

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN TARİHİ YOLCULUK!

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek. Uçuş, kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci pilot Zafer Doğukan Demir tarafından yapılacak.

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

THY 19 Mayıs hatıra bileti almak için, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak, adınızı ve soyadınızı yazıp bilgilendirmeyi okuduktan sonra uçuşa katılabilirsiniz.

TARİHİ YOLCULUK

19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!

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