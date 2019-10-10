TSK Suriye'de PKK'yı vurdukça AB ve ABD inliyor

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ardından üçüncü operasyonu Suriye sınırları içerisinde devam ederken, Avrupa, ABD ve bazı Arap ülkeleri geceyi uykusuz geçirdi. ABD'den sabaha kadar açıklama üstüne açıklama geldi. Arap Birliği, iki yıl önce üyelikten attığı Suriye için olağanüstü toplanma kararı aldı. Milyonlarca Suriye vatandaşının yerinden yurdundan koparılmasına yarım milyondan fazla insanın can vermesine yıllardır sessiz kalan Arap ülkeleri, TSK'nın PKK ve DAEŞ hedeflerini vurmasını engellemek için harekata geçirdi.

Fırat’ın doğusuna yapılan ve terör örgütleri PKK, YPG ile DEAŞ’a karşı düzenlenen harekâta, Barış Pınarı adı verildi. Harekâtın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan duyurdu. Erdoğan “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Millî Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır” ifadelerini kullandı. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine ait obüs ve Diyarbakır’dan havalanan F-16’lar Suriye’nin Resulayn kentindeki terör örgütü YPG mevzilerini vurdu. Bölgeden dumanlar yükselmeye başlarken ardından Tel Abyad’daki terör hedefleri de obüslerle ateş altına alındı.

AB: HAREKÂTI DURDURUN!

Öte yandan Türkiye’nın hava ayağını başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Avrupa Birliğinden (AB) ilk açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı. Juncker, “Suriye harekâtını durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız” dedi.

TERÖR YANDAŞLARINDAN YALAN HABER RÜZGARI

Barış Pınarı Harekâtı’nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesapların manipülasyon ve dezenformasyon girişimi başladı. Sosyal medyada, “Türkiye’nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?” denilen paylaşımlarda, 1992 yılında Ermenilerin Hocalı kasabasında katlettiği 600’den fazla Azerbaycan vatandaşının fotoğrafları kullanıldı.



HAVANLI SALDIRI

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Şanlıurfa Ceylanpınar’a ve Mardin’in Nusaybin ilçesine düştü. Saldırılarda ölen veya yaralanan olmadı. Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Akçakale, Ceylanpınar, Suruç’taki tüm okullar, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi. Mardin’in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde de okullar bugün tatil olacak.



30 KİLOMETRE İÇERİDE UÇUŞ

Türk savaş uçakları 30 kilometre derinliğe girerek terör hedeflerini vurdu. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, yerle bir edildi. Bombardımanda Resulayn, Derik ve Kamışlı ilçeleri ile kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu. Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’da bulunan terör hedeflerine de gece boyunca roketatar ve obüs atışları yapıldı.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Atışlar sürerken Millî Savunma Bakanlığı saat 22.26’da kara harekâtının da başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı” ifadeleri kullanıldı. Aynı dakikalarda çok sayıda zırhlı aracın Suriye tarafına geçtiği gözlendi. Bir süre sonra da silahlı çatışma sesleri duyulmaya başlandı.

SİVİLLERE PKK ATEŞ AÇTI

Terör örgütü YPG/PKK, Ceylanpınar ve Nusaybin’e roket atarken, Türkiye’deki sivil yerleşimlere ateş açtı. Teröristlerin saldırılarında yerel halka ait evleri kullanması dikkat çekti. Terör örgütü, Cerablus’ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri de vurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7’si de yaralandı.

Diğer yandan Al Hawl kampındaki bine yakın terör örgütü DEAŞ’lının da aileleriyle birlikte kaçmaya başladığı öğrenildi.