Türkiye depremzedeler için kenetlendi

Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız ile, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine duyarlılık gösteren binlerce insan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile HalkTV'nin ortak düzenlediği kampanyada buluştu. Türkiye'yi sarsan depremin üstünden geçen 17 gün sonra düzenlenen kampanyada, usta gazeteciler, sunucular ve çok sayıda politikacı da canlı yayında görev aldı. HalkTV'nin ilan ettiği telefon numaralarının kilitlenmesine neden olan kampanyaya iş insanları, sanatçılar, iş insanları, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız depremzedelerin ev kirasına yardımcı olmak için adeta yarıştı. 28 bin 600 ailenin acil ihtiyaç duyduğu kira ödemeleri için yürütülen kampanyada 3 saatlik süre içerisinde 20 bin yurrtaşın ihtiyacı karşılandı.

MİLLET, DEPREMZEDE'NİN YARDIMINA KOŞTU





Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “30 Ekim 2020 depreminde bizim de çok canımız yanmıştı. O zaman başlattığımız kampanyada 42 milyon lira destek geldi. Kampanya sayesinde 1 ay sonra çadırları söktük” dedi.

#SONDAKIKA #SONDAKİKA Sedat Peker, Halk TV'de düzenlenen #BirKiraBirYuva kampanyasına Savaş Ateş ismiyle kızları Lina ve Mina adına 50 milyon TL bağış yaptı.@sedat_peker pic.twitter.com/5RkgCHx5Yw — Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) February 22, 2023

28 bin 466 ailenin destek beklediğini belirten Soyer, “Bu depremde de 14 milyona yakın yurttaşımız etkinlendi. Şu acıkta kalan onbinler var. Her bir yurtaşımıza 10 bin lira yardım yapacağız. Milletten millete aktarılan bir kampamnya. Türkiye’nin her yerinde bir kampanya yapılıyopr. Biizim kampanyamızda para beklemeyecek. Doğrudan doğruya para aktarılacak. Kimsenin hesabında beklemeyecek. Bu rakamı sıfıra indireceğiz. 100 lira ile bir çadır, bin lira ile de konteyner desteği verilebilir. Çadır, konteyner kiralık ve ev bağışı” yapabilir” dedi.

STÜDYODA TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Dayanışmaya katkı koymak isteyenler 444 40 35 numaralı telefondan yayına bağlanmak isterken Başkan Soyer, "Dakikada 11 bin 537 arama yapıldığı için telefonlar kilitlendi” dedi.

KILIÇDAROĞLU BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Telefonla bağlanan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, "Bugün 3’üncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, o acılara tanık olduğu zaman, milletimizin taleplerini, acılarını dinlediği zaman bu tip kampanyaların önemi daha çok anlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize Bir Kira Bir Yuva kampanyası için, Halk TV’ye de ekranlarını bu kampanyaya açtığı için yürekten teşekkür ediyorum. Binalar yıkıldı, yıkılmayan evlere de endişe nedeniyle girilmiyor. Doğrusu da girilmemesidir. Denetimler tamamlanıncaya kadar riskli yapılara girilmemesi gerekiyor. Durum böyle olunca bölgede çadır, konteyner ihtiyacı var, geçici olarak illerden ayrılan vatandaşlarımız için maddi destek ihtiyacı ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu anlamlı kampanyasını desteklemek için bir maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. Ne kadar çok kişiye dokunabilirsek ne kadar el uzatabilirsek o kadar iyidir. Bu onurlu halk bir daha kimsesiz kalmasın. Biz üzerimize düşeni yapalım. Kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Dayanışma kültürü ve ruhuna sahibiz, bu acıyı beraber aşacağımıza inanıyorum. Halk TV ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FLORANSA BELEDİYE BAŞKANI NARDELLA'DAN DESTEK

Yayına görüntülü bağlanan Floransa Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Dario Nardella tüm İtalya’nın da depremlerden çok etkilendiğini ve çok üzgün olduklarını belirterek, “Bu zaman için değil de şehir yeniden kurulurken yardımda bulunmak istiyorum. Bu acil durum geçtikten sonra da bu yardımlarının durmaması lazım. Biz her zaman yanlarında olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz” dedi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Emilia Saiz, gelecek fonları bağışlayacaklarını duyurdu ve yeniden inşa döneminde destek vereceklerini belirtti.

Kale Holding adına bağlanan Sema Gülün, 1 milyon lira bağışladığını belirtti.

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN İKİ AİLEYE KİRA DESTEĞİ

Hatay bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri Hatay’dan selamlıyorum. Biraz önce Mansur Yavaş Başkanımla toplantımızı bitirdik. Onun selamını da iletmiş olayım. Çok özel bir iş başlattı Sevgili Tunç Başkanımız, kendisini kutluyorum. Daha özel bir süreci İzmir’den yapmıştı. Ben de İstanbul’dan bunu desteklemiştim. Çünkü özel bir çalışmaydı. Halktan halka, gönülden gönüle çok güzel sözler söylendi. Bu kampanyanın halktan halka gönülden gönüle duygusu çok anlamlı bir şekilde işliyor. Biz bunu İstanbul’da askıda faturayı hayata geçirdiğimiz andan beri yaşadık. Bugün çok büyük bir acı yaşıyoruz. İnsanlarımızı, şehirlerimizi kaybettik. Ama bunu bir kırılma anı gibi kabul ederek kayıplarımıza rahmet dileyip dua ederken ülkemizin bu bölgesine olan sorumluluğumuzu en üst seviyede tutmalıyız. Ülkemiz adına geleceğe dair yapılması gereken bir şey var o da şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması meselesi. Her zaman duyarlı 11 büyükşehir belediyemiz var. Bunun değerli lokomotiflerinden birisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer başkanımızdır. Bu özel geceye katılmak ve bugünlerde barınma ihtiyacını karşılamak adına milletçe seferber olup dayanışmayı üst seviyeye taşıyacak bu geceye biz ailecek katkı sunmaya karar verdik. Biraz önce eşim ile telefonda konuştuk şahsım ve eşim adına birer ailenin bir yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyoruz.”

METİN AKPINAR'DAN 500 BİN TL

Şarkıcı Mabel Matiz, kampanyaya destek isterken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dört kira bir maaşını bağışladı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat 3 kira, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 50 bin lira, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de 5 kira bedeli bağış yaptı.

Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptığını Metin Uca aracılığıyla duyurdu.

Bu arada kampanyaya katılan ünlü sanatçı İlyas Salman "Yaşamım boyunca ilk defa pişman oldum; düzenin sanatçısı olmadığım için. Çünkü düzenin sanatçısı olsaydım, bu kampanyaya çok büyük katkılarda bulunabilirdim, ama gücümün yettiği kadarıyla bir emekli maaşımla katkıda bulunmak istiyorum" diyerek üzüntülü bir video mesajıyla kampanyaya destek verdi.

Amerika'da bulunan ünlü oyuncu Meltem Cumbul ABD'de düzenlenen iki konserde toplanan toplam 40 bin doları bağışladığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ise kampanyaya duyarlı bir destek ile katıldı. Tilbe 10 ailenin kirasını karşılayacağını belirterek "Müsade ederseniz onlarla iletişim kurarak onların diğer sıkıntılarına da yardımcı olmak istiyorum" dedi.

İETT sürücüleri de 509 bin TL tutarındaki bağışla kampanyada yer aldı

Emekli Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kültür 10 Bin TL

İZSİAD'DAN DESTEK

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) temsilcisi Nedim Ambar, 100 kira yanı 1 milyon tl bağışladıklarını duyurdu. Ayrıca Anbar, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştüklerini, derneğin 1 milyon liranın yanı sıra bu rakamın çok üstünde bir rakamla konteyner desteğinde bulacağını da açıkladı.

"Ben kendim adına eşim Didem Özel ve kızım İpek Özel adına da birer ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılamak adın 30 bin lira bağışlıyorum" dedi.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 10 maaşını bağışladığını duyurdu.

TURYOL şirketi de 1 milyon lira bağış yaptı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kendi ve eşinin iki emekli maaşını, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de bir emekli maaşını bağışladı.

ALTILI MASA'DAN DESTEK

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da kampanyanın önemine değinerek, “Bir maaşımla katkıda bulunmak istiyorum” dedi ve başsağlığı diledi.

Canlı yayına bağlanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşiyle birlikte bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını belirtti.

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da 10 kira destek vereceğini aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 30 bin TL bağış yaptığını söyledi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke 3 kira desteği vereceğini belirtti.

Video mesaj gönderen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; Elbistan'da olduğunu belirterek, "Emekli milletvekili maaşımdan başka gelirim yok. Geçen bağış gecesinde bir maaşımı bağışlamıştım. Bir kira daha bağışlaya bilirim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek ve oğlu da bir yıl boyuncu bir ailenin kirasına destek vereceğini açıkladı.

Gaziemir Belediyes Başkanı Halil Arda kampanyaya katılarak 50 bin TL bağışladı.

BAĞIŞ 174 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Sunucu İsmail Küçükkaya, Saat 22.00 itibariyle yapılan desteğin 174 milyon 334 bin lirayı geçtiğini açıkladı. İhtiyaç sahibi aile sayısı ise 9 bin 989'a geriledi.

50 MİLYONLUK DESTEK

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise 1 maaşını ve 350 işçi yevmiyesi bağışında bulundu.

Yunanistan’da şirket sahibi olan Savaş Ateş, 50 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.

Zülfü Livaneli, 500 bin TL, şarkıcı Sıla İzmir'de yapacağı konserden elde edilecek geliri bağışlayacağını açıkladı.

Şarkıcı Gülşen de 12 kira bağışladı.

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 ailenin birer yıllık kirasını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

İş insanı Barış Aksu 1.5 milyon TL bağış yaptığını aktardı.

DEMİRTAŞ: UMUDUNUZU YİTİRMEYİN, KORKMAYIN

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş eşi Başak Demirtaş bir mesaj göndererek, “Herkese bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu günler de geçecek ama dayanışmayla, el ele vererek geçecek. Bizim halkımıza sözümüz var, ne olursa olsun tğm ezilenler yan yana duracağız, büyük barışı, güçlü demokrasiyi ve aydınlık yarınları mutlaka kazanacağız. Gücümüz oranında 10 çadırı HDP aracılığıyla halkımıza gönderebildik 10 çadır da sizin aracılığınızla göndermek istiyoruz. Lütfen umudunuzu yitirmeyin, korkmayın, bu zorlu mücadelede bir ve beraber olduğumuzu unutmayın. Dayanışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, selam, sevgilerimizi gönderiyoruz” dedi.

CHP Gençlik Kolları olarak #BirKiraBirYuva kampanyasına, üniversiteli üyelerimizin 70 ilde bulunan 500’ü aşkın öğrenci evini kullanıma açarak destek olduk.



Ayrıca harçlıklarımızdan ve yevmiyelerimizden biriktirdiğimiz paralarla da 10 kirayı karşılayacağız.



DAYANIŞMA YAŞATIR ! pic.twitter.com/ZFbmfxCRiN — Gençosman Killik (@gencosmankillik) February 22, 2023

FOLKART'TAN 5 MİLYON LİRA

Saat 23.30 itibariyle yardım bekleyen aile sayısı 3 bin 210'a indi.

Batı Zeytinoğlu 39 milyon lira bağışladığını duyururken, Folkart yapı da 5 milyon TL destek verdi.

Armağan Çağlayan Vakfı'nın da 1 milyon TL destek vereceği aktarıldı

Lale Manço iki emekli maaşını bağışladı

Haldun Dormen 10 bin TL bağışta bulundu