Türkiye’deki Seçim Dünya’da da Mercek Altında

Birkaç gün önce tamamlanan 31 Mart yerel seçimleri, medyada geniş yer buldu. Seçim sonuçları, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada binlerce iletide yorumlandı.

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, yerel seçim sonuçları, yurtdışındaki internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

MTM’nin, DigiLUP teknolojisi ve uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği, seçim sonuçlarının yurtdışındaki dijital medya yansımalarına dair araştırmanın detayları haberimizde.



En fazla ilgilenen ülke ABD

Seçimin sonuçlandığı 31 Mart 2024 itibariyle incelenen, İngilizce içerikli dijital medya sonuçlarında, özellikle bazı ülkelerin öne çıktığı görüldü.

Seçimle ilgili içeriklerin yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlandı. ABD’de yaşayan sosyal medya kullanıcıları ve ABD’de yayın yapan internet siteleri, Türkiye yerel seçim sonuçlarıyla yakından ilgilendi.

Dijital Medyada Öne Çıkan Ülkeler No İller İleti Sayısı 1 Amerika Birleşik Devletleri 8.597 2 Birleşik Krallık 776 3 Hindistan 665 4 Fransa 602 5 Kanada 593 6 Pakistan 556 7 Almanya 303 8 Hollanda 233 9 İtalya 191 10 Yunanistan 166 Veriler, MTM Medya Takip Merkezi Sosyal Medya ölçümleme servisi DigiLUP'ın, son bir ayda Dijital Medya üzerinden yaptığı araştırma sonucundan derlenmiştir.

Twitter gündemine oturdu

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, dijital medyada toplam 15 bin 5 yüz yansıma oldu. En fazla yansımaya ulaşan mecra ise Twitter oldu.



En fazla yorumlanan parti

Sonuçların, 11 bin 8 yüzü sosyal medya kullanıcılarının Twitter hesaplarından paylaştığı yorumları içerdi.

Partiler arası rekabete dönüşen yerel seçimlerde, yurtdışında dijital medya içeriklerine yansıyan sonuçlara göre, Ak Parti ve CHP aynı oranlarda yer buldu. Ak Parti ile ilgili içerikler 4.123 iken, CHP ile ilgili içerikler 4.083 adet.

Yanı sıra, Yeniden Refah Partisinden bahsedilen 20 içerik, İyi Parti’den bahsedilen 18 içerik yayınlandı.

Ayrıca, tüm sonuçlar arasında en fazla adı geçen siyasetçi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan ile ilgili 12.400 içerik yayınlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili 1.011 içerik yayınlandı.



İstanbul sonuçlarına yakın ilgi

Yerel Seçim dijital medya yansımalarında en fazla içeriğe ulaşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. İstanbul ile ilgili 7.025, Ankara ile ilgili 4.800 içerik yayınlandı.

Adaylar arasında ise en fazla konuşulan siyasetçi Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Adayı Ekrem İmamoğlu 3.900 sonuçta, Ak Parti Adayı Murat Kurum ise 1.000 sonuçta yer aldı.



En fazla etkileşim alan yorum

Twitter’da en fazla etkileşim alan yorum, 1.339.402 takipçisi bulunan @MarioNawfal adlı profilden yapıldı.

Toplam 7.200 etkileşime ve 1.200.000 gösterime ulaşılan paylaşımda Mansur Yavaş ile ilgili yorum yapıldı.

“ERODGAN LOSES ELECTION, MARKING A 'SECULAR VICTORY' Residents of Ankara celebrate the victory of Mansur Yavas, marking the first defeat of Erdogan's party in twenty years. Source: @Sprinter98000”

En fazla erişime ulaşan haber

En fazla erişim sağlayan haber ise theguardian.com’da yayınlandı. Haberde “Ekrem Imamoğlu, the Istanbul mayor and rising secular rival to Erdoğan | Turkey” başlığı atıldı.