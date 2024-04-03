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Türkiye’deki Seçim Dünya’da da Mercek Altında

31 Mart yerel seçimleri, medyada geniş yer buldu. Seçim sonuçları, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada binlerce iletide yorumlandı.

03 Nisan 2024 Çarşamba 09:01
Türkiye’deki Seçim Dünya’da da Mercek Altında






Türkiye’deki Seçim Dünya’da da Mercek Altında

Birkaç gün önce tamamlanan 31 Mart yerel seçimleri, medyada geniş yer buldu. Seçim sonuçları, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada binlerce iletide yorumlandı.

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, yerel seçim sonuçları, yurtdışındaki internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

MTM’nin, DigiLUP teknolojisi ve uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği, seçim sonuçlarının yurtdışındaki dijital medya yansımalarına dair araştırmanın detayları haberimizde.


En fazla ilgilenen ülke ABD

Seçimin sonuçlandığı 31 Mart 2024 itibariyle incelenen, İngilizce içerikli dijital medya sonuçlarında, özellikle bazı ülkelerin öne çıktığı görüldü.

Seçimle ilgili içeriklerin yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlandı. ABD’de yaşayan sosyal medya kullanıcıları ve ABD’de yayın yapan internet siteleri, Türkiye yerel seçim sonuçlarıyla yakından ilgilendi.

Dijital Medyada Öne Çıkan Ülkeler

No

İller

İleti Sayısı

1

Amerika Birleşik Devletleri

8.597

2

Birleşik Krallık

776

3

Hindistan

665

4

Fransa

602

5

Kanada

593

6

Pakistan

556

7

Almanya

303

8

Hollanda

233

9

İtalya

191

10

Yunanistan

166

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi Sosyal Medya ölçümleme servisi DigiLUP'ın, son bir ayda  Dijital Medya üzerinden yaptığı araştırma sonucundan derlenmiştir.

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi Sosyal Medya ölçümleme servisi DigiLUP'ın, son bir ayda  Dijital Medya üzerinden yaptığı araştırma sonucundan derlenmiştir.


Twitter gündemine oturdu

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, dijital medyada toplam 15 bin 5 yüz yansıma oldu. En fazla yansımaya ulaşan mecra ise Twitter oldu.

Sonuçların, 11 bin 8 yüzü sosyal medya kullanıcılarının Twitter hesaplarından paylaştığı yorumları içerdi.


En fazla yorumlanan parti

Partiler arası rekabete dönüşen yerel seçimlerde, yurtdışında dijital medya içeriklerine yansıyan sonuçlara göre, Ak Parti ve CHP aynı oranlarda yer buldu. Ak Parti ile ilgili içerikler 4.123 iken, CHP ile ilgili içerikler 4.083 adet.

Yanı sıra, Yeniden Refah Partisinden bahsedilen 20 içerik, İyi Parti’den bahsedilen 18 içerik yayınlandı.

Ayrıca, tüm sonuçlar arasında en fazla adı geçen siyasetçi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan ile ilgili 12.400 içerik yayınlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili 1.011 içerik yayınlandı.


İstanbul sonuçlarına yakın ilgi

Yerel Seçim dijital medya yansımalarında en fazla içeriğe ulaşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. İstanbul ile ilgili 7.025, Ankara ile ilgili 4.800 içerik yayınlandı.

Adaylar arasında ise en fazla konuşulan siyasetçi Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Adayı Ekrem İmamoğlu 3.900 sonuçta, Ak Parti Adayı Murat Kurum ise 1.000 sonuçta yer aldı.


En fazla etkileşim alan yorum

Twitter’da en fazla etkileşim alan yorum, 1.339.402 takipçisi bulunan @MarioNawfal adlı profilden yapıldı.

Toplam 7.200 etkileşime ve 1.200.000 gösterime ulaşılan paylaşımda Mansur Yavaş ile ilgili yorum yapıldı. 
“ERODGAN LOSES ELECTION, MARKING A 'SECULAR VICTORY' Residents of Ankara celebrate the victory of Mansur Yavas, marking the first defeat of Erdogan's party in twenty years. Source: @Sprinter98000”

En fazla erişime ulaşan haber

En fazla erişim sağlayan haber ise theguardian.com’da yayınlandı. Haberde “Ekrem Imamoğlu, the Istanbul mayor and rising secular rival to Erdoğan | Turkey” başlığı atıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
SeçimSeçim 2024
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