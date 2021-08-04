Vatandaşlar yangını söndürmek istedi | Tek ihtiyacımız hortum

Marmaris’te yurttaşlar, sarp yamaçlardaki yangını söndürmek için belediye başkanı Mehmet Oktay’ı ikna etmeye çalıştı. Bir yurttaş, “Biz 10 kişi oradan çıkarız, salak değiliz ateşin içine girecek. Kurtarabildiğimiz yeri kurtarmaya çalışıyoruz. Orman (Genel Müdürlüğü) diyor ki ‘Ben burayı gözden çıkardım” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını yedinci gününe girdi. Yurttaşlar Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a her şeyi göze alarak sarp yamaçlardaki yangını söndürmek istediklerini dile getirdi. Oktay ve bir itfaiye eri yurttaşların canını tehlikeye atmaması için onları ikna etmeye çalıştı.

Bir yurttaş, itfaiye erine; yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin bölgeye gönderilmemesine tepki gösterdi.

Yurttaş, “O zaman şunu söyler misin? Buraya bu adamlar gelmeden biz hiçbir şey yapamıyoruz” dedi. Başka bir yurttaş da tepelik noktaya çıkmak istediklerini belirterek, “Biz 10 kişi oradan çıkarız, salak değiliz ateşin içine girecek. Kurtarabildiğimiz yeri kurtarmaya çalışıyoruz. Orman (Genel Müdürlüğü) diyor ki ‘Ben burayı gözden çıkardım’ diyor” dedi.

Öte yandan; yurttaşların gönderdiği yardımlar, Marmaris Belediyesi Acil Durum Yönetim Merkezi’nde toplanıyor. Edinilen bilgiye göre, en çok yangını söndürmek için gerekli olan güvenlik malzemelerine ihtiyaç duyuluyor.

EN ÇOK İHTİYAÇ, YANGIN SÖNDÜRME HORTUMU

Yardımların depolanması ve sevkiyatına ilişkin bilgi veren Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, “İtfaiyelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu yangın söndürme hortumları. Çünkü yangında yanıyorlar. O yüzden yangın hortumlarına ihtiyaç duyuyor, itfaiyelerimiz. Onun dışında tişört, yanmaz pantolon ve cırt cırtlı ayakkabı istiyorlar” dedi.

Demirtaş, yardım yapmak isteyen yurttaşların; belediyenin internet sitesinde yayınlanan çağrıları takip etmelerini istedi. Demirtaş, “Aynı malzemeden çok fazla gelmeye başladı. Biraz beklesinler. Yangından etkilenen birçok ailemiz var. Evleri yanmış olacak. Onlarla ilgili birçok ihtiyaç ortaya çıkabilecek. Evleri tamirat olacak. Beyaz eşya, yatak yoksa verilecek. Bunlarla ilgili de duyurularımızı yapacağız” dedi.