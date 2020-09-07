Vekilin oğlu öyle yaparsa, vatandaş da böyle yapar

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun 1500 kişilik dillere destan torpilli düğününe tepkiler devam ederken, vatandaşlar da, torpilli vekillere özenerek sokak aralarında düğün ve nişanları geleneklerine uygun olarak yapmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında mücadelede tüm ikazlara ve cezalara rağmen düğün ve kına gecelerine verilen cezalar yine de onları durdurmaya yetmiyor...

CEZALAR VE KURALLAR CAYDIRICI OLMUYOR

Önceki gece İstanbul’da, sonraki gün ise Kocaeli’nde yapılan düğün ve kınagecelerine verilen cezalar yine de onları durdurmaya yetmedi. Bu şehirlerin ardından Tekirdağ geldi. Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde yapılan sokak düğününde ne sosyal mesafe vardı ne de maske zorunluluğu.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde yapılan sokak düğününde, korona virüs ile mücadele ve salgından korunma kuralları unutuldu. Çekilen halaylar ve bilinçsizlik, bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan düğünler ve kutlamalarda, yetkililerin verdiği cezalar insanımızı durdurmaya yetmiyor ve duyarsızlığı gözler önüne seriyor.

İNSANIMIZ SADECE DÜĞÜNLERDE OYNAMAKLA KALMIYOR

Öte yandan geçen gece İzmir Kordon’da müzik açıp oynayan bir grup insanımıza, çevredeki kalabalıkta dahil oldu. Kısa sürede ciddi bir kalabalığa ulaşan insan topluluğu, kınadığımız düğünleri aratmadı. Ne maske, ne de sosyal mesafe tanıyan grup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kordon sahilde eğlenceye devam ettiler.