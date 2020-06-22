Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yasak bugün başladı | Maske takmadan çıkanlara 900 lira ceza 

Koronavirüsle mücadale kapsamında bugünden itibaren 81 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağın başladı. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası var.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:19
Yasak bugün başladı | Maske takmadan çıkanlara 900 lira ceza 

Yasak bugün başladı | Maske takmadan çıkanlara 900 lira ceza 


Covid-19 pandemisinde sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske kullanmayı aylardır tavsiye eden uzmanların tavsiyesine uymayanlar artık para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bugünden itibaren Türkiye genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 900 TL idari ceza kesilecek.


İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda bugünden itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Korsan taşımacılarla tatiliniz zehir olmasın
Korsan taşımacılarla tatiliniz zehir olmasın
Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor
Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor
AVM'de kavga çıktı, sosyal mesafeyi herkes unuttu
AVM'de kavga çıktı, sosyal mesafeyi herkes unuttu
Salgında zor sınav | Covid-19 sonrası eğitim nasıl olacak?
Salgında zor sınav | Covid-19 sonrası eğitim nasıl olacak?
Sinekten koronavirüs geçer mi?
Sinekten koronavirüs geçer mi?
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Gelinlik mağazaları için üst düzey korona önlemi
Gelinlik mağazaları için üst düzey korona önlemi
Koronavirüs ile mücadele | Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs ile mücadele | Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMaskeCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da sel felaketi | Ölü sayısı 5'e yükseldi | Bir vatandaş kayıp
Bursa'da sel felaketi | Ölü sayısı 5'e yükseldi | Bir vatandaş kayıp
Seydişehir | Kız istemek için geldiler, virüs bulaştırıp gittiler 
Seydişehir | Kız istemek için geldiler, virüs bulaştırıp gittiler 
Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor
Koronavirüs 21 Haziran raporu | Vaka sayısı artışı sürüyor
Komandoların ağır yükü | 40 kiloluk sırt çantalarıyla sınır ötesine yürüdüler
Komandoların ağır yükü | 40 kiloluk sırt çantalarıyla sınır ötesine yürüdüler
Osmanlı Göç Yolu turizme kazandırılıyor
Osmanlı Göç Yolu turizme kazandırılıyor
AKOM sağanak yağış rapporu yayınlandı
AKOM sağanak yağış rapporu yayınlandı
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında | Soru ve cevap yorumları
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında | Soru ve cevap yorumları
Cüneyt Özdemir | Yandaş değilim, gazeteciyim
Cüneyt Özdemir | Yandaş değilim, gazeteciyim
Sağnak yağmur esnafı ve üreticiyi vurdu
Sağnak yağmur esnafı ve üreticiyi vurdu
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor
Maske takmayanlara 900 TL para cezası geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim